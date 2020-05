'Estamos preparados', dice futura madre

Miedo y estrés es lo que viven hoy en día decenas de mujeres en La Laguna que están embarazadas en medio de esta pandemia.

Desde niñas, muchas mujeres sueñan con ser madres de uno o varios pequeños, sin embargo, pocas habrían pensado alguna vez que lo harían bajo las actuales circunstancias de aislamiento social, con la posibilidad latente de un contagio de COVID-19, tanto para la embarazada como para el bebé.

Teresa es una joven profesionista lagunera que hoy vive su gran sueño: está embarazada de una pequeña y tiene cuatro meses de gestación. Ella está casada y es su primer embarazo, por lo que tiene sentimientos encontrados: por una parte siente una gran emoción por ser mamá y por otra parte también tiene temor de ser contagiada. Confesó que ha extremado aún más las medidas con esta pandemia, por lo que sus únicas salidas son para visitar al doctor, ya que desconoce cómo se transmite el virus y si puede influir en su desarrollo. "No salgo desde casa desde el 18 de marzo y siento que soy muy extremista por hacerlo".

Sin embargo, refirió que la recomendación hecha por el doctor es quedarse en casa, sin visitas de amigos ni familiares y que si es posible, que su esposo no salga con frecuencia si no es necesario.

Confesó que el sentimiento que tiene es de frustración por momentos, ya que ella laboraba en una dependencia, pero que ahora trabaja desde casa. Citó que anteriormente solo veía a su marido a la hora de la comida, por lo que ahora están casi todo el día en casa, lo cual también resulta estresante para entretenerse, a pesar de que se buscan cursos en línea.

"Todo esto genera mucho estrés y por estar embarazada lo que me piden es estar tranquila y en ocasiones no sé si todo lo estoy haciendo bien o no".

Teresa comentó que cuando sale al chequeo médico observa en la calle a un gran número de personas que no atienden las recomendaciones de usar cubrebocas o guardar la sana distancia, por lo que piensa que a lo mejor es muy extremista por cuidarse tanto.

Debido a la pandemia, Teresa hará las compras en línea de todo lo que se necesita para recibir a su primer bebé, por lo que sus familiares le mandan mensajes sobre ideas de ropa, juguetes y muebles que podría comprar. Indicó que a ella le hubiera gustado compartir esta gran alegría con su familia y amigos, sin embargo, le aconsejaron que lo compartiera haciendo un video y compartirlo en las redes sociales. Confesó que los sentimientos son muchos, ya que hay días buenos y otros malos, pero consideró que todo es por el bienestar de su bebé.

Agradeció que en su caso se le haya dado la oportunidad de laborar desde casa y no tener que salir a la oficina debido a su condición, sin embargo, por el hecho de estar embarazada hay momentos en que la ansiedad y tristeza se hacen presentes y se siente mal por estar encerrada.

Teresa comentó que desde un principio lo primero que hizo en su casa es desinfectarla y tener muchos cuidados para evitar un posible contagio, por lo que no hay visitas a su domicilio. Cuando va al doctor le hace muchas preguntas sobre cómo podría darse su parto, si corre riesgos o no ambos al ir a un hospital, entre otros. Su doctor le explicó que es probable que la pandemia se controle en septiembre, por lo que a ella tal vez no le tocaría resentirlo al momento de tener a su bebé. Sin embargo, le dijeron que al hospital que irá tendrán un área especializada para el parto, muy lejos del área COVID-19, tanto en clínicas privadas como públicas.

Teresa espera recibir a su bebé durante los primeros días de octubre, a quien pondría el nombre de Lucero, y espera que la acompañen su esposa y su mamá.

Expresó Teresa que su doctor le ha dicho que se han presentado casos en donde mujeres que tienen COVID-19 y han dado a luz están amamantando a sus bebés sin mayor problema.

Mientras espera que los días pasen y planea cómo hará su baby shower a distancia, la futura mamá consideró que "el momento es el perfecto para estar embarazada y estamos preparados para ello", aunque estén encerrados.