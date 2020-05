'Me siento tranquila en mi embarazo', dice Ángela Mavel

Ángela Mavel Fernández Hernández espera con gran ilusión la llegada de su primer bebé en medio de esta pandemia. Ella está casada y es una joven de 20 años.

Dice que se siente tranquila, sin ansiedades ni depresión por no poder salir de casa y ver a sus familiares y amigos.

Con siete meses de embarazo, comentó que siempre había pensado que el tener su primer bebé sería diferente, compartiendo esta experiencia con sus seres queridos y amigas. También dijo que había planeado con anticipación realizar un baby shower, pero lo tuvo que cancelar al saber que se multaría por hacer reuniones sociales.

Indicó que desde que empezó la contingencia sanitaria no la dejan salir de casa, solo para visitas con el doctor, ya que sabe que debe estar protegida.

"Me siento tranquila en mi embarazo, me cuido y cuido a las personas que están conmigo para no contagiarnos". A finales del mes de julio espera ser mamá, tener a Luciana, ya que le dijeron que sería una linda niña.

Comentó que en la última visita con su doctor solo le permitieron entrar a ella, pero dijo que en su siguiente cita le preguntará si su esposo puede estar en el embarazo. Confesó Mavel que su principal temor es contagiarse y que algo le pase a ella, lo cual le impida cuidar a su familia.

Relató que es su esposo quien se encarga de salir y hacer las compras, quien toma todas las medidas sanitarias para evitar contraer el virus.

Hasta el momento ya ha comprado varias cosas para la llegada de su bebé, así como los que su familia y amigos le han regalado.

Aconsejó a las mujeres embarazadas a que se cuiden y tomen las medidas necesarias para evitar contagiarse del virus y poder cuidar a su bebé.