"Amo ser LAGUNERA"

Tras lograr sus sueños de convertirse en actriz, se sintió plena; pero cuando tuvo la dicha de ser madre, su vida dio un giro de 180 grados y hoy, más que nunca, puede decir que se considera una mujer bendecida.

La artista lagunera, Sandra Destenave, se siente emocionada de celebrar el Día de las madres por partida doble, ya que en EUA se festeja el segundo domingo de mayo, por lo que coincide con la conmemoración de México.

La actriz de telenovelas como Secretos del alma y El rostro de la venganza radica en Miami desde hace algunos años.

En entrevista telefónica con El Siglo de Torreón habló de las satisfacciones que le ha dado su hija Luciana y de lo particular que será este 10 de mayo ante la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

También se mostró emocionada porque Telemundo Internacional está transmitiendo de nueva cuenta el melodrama Marido en alquiler, en donde da vida a Esther.

´ ¿Cómo te sientes de que Marido en alquiler haya vuelto a la pantalla chica?

Siempre me emociona saber que algún proyecto vuelve a estar al aire y me encanta que muchas personas que ya lo vieron lo estén disfrutando de nuevo y quienes no, ahora pueden hacerlo; es una manera de estar presente con el publico.

´ ¿Qué tantas satisfacciones te dio esta telenovela?

Demasiadas. Esta historia me llegó al corazón como pocas porque el personaje de Esther estaba pasando por lo mismo que yo en ese tiempo...ambas queríamos ser madres y estábamos dispuestas a todo con tal de lograrlo.

Hubo días en los que yo iba al laboratorio para una prueba de sangre y llegaba al set y grababa una escena en el consultorio en donde a Esther le inyectaban hormonas, en fin, mi personaje y yo estábamos atravesando lo mismo; cinco semanas antes de terminar de grabar yo ya había quedado embarazada de Luciana.

´ Sin duda, por esto y más Esther será uno de tus personajes consentidos por siempre, ¿no es así?

Definitivamente. Ha sido un personaje generoso, decidido e íntegro. Además les confieso que Esther es muy fashion, me encanta el vestuario y el corte de cabello que le asignaron.

´ Recién Televisa estrenó Como tu no hay dos, remake de Quién es quien (donde tu participaste), ¿Qué te ha parecido esta nueva versión?

No la he podido ver, pero seguramente será muy buena por que la historia es divertida, inteligente y súper romántica. Se trata de una novela para disfrutar sanamente.

´ ¿Qué has hecho recientemente en la actuación?

El último proyecto fue para Univisión, una novela corta de nombre La fuerza de creer en la que compartí créditos con Scarlet Ortiz y Gaby Rivero. Estamos a la espera de una segunda temporada. También sigo haciendo voces para anuncios publicitarios.

´¿Cómo estas llevando el confinamiento?

Tranquila y tratando de sacarle provecho desde casa. Cuando toca salir tomo mis debidas precauciones sin entrar en la paranoia de que el virus está volando por todos lados.

Creo que informarnos desde un principio fue esencial para saber cómo prevenirlo. Por otro lado, ha sido interesante el estar conviviendo con nuestras familias a todas horas los siete días de la semana

´ ¿Qué es lo que más te preocupa de esta pandemia?

Por supuesto que la pérdida de tantas personas y luego las consecuencias económicas y emocionales que se suscitarán entre millones de personas. Hasta que no encuentren una vacuna vamos a estar realmente tranquilos.

´ ¿Cuál crees que será la enseñanza que nos dejará?

Como especie (los humanos) hemos retado a la naturaleza y alterado el orden del planeta, quiero pensar que después de esta crisis, empezaremos a ser más conscientes; nada está escrito, nada es para siempre y a toda acción corresponde una reacción.

´ ¿De qué manera celebraras este 10 de mayo?

Seguro será muy especial porque en Estados Unidos es el segundo domingo de mayo y este año es justo el día 10 que es cuando yo lo celebro de corazón y también será distinto porque aunque ya se empieza a ver la luz de retomar actividades, todavía no sabemos cuándo estará todo bien.

´ Ansiabas mucho volverte madre, ¿Desde que nació Luciana a la fecha, cómo ha sido para ti esta labor?

Todo cambia para bien, pero sin negar que por momentos la responsabilidad, el cansancio, la realidad de tener un ser humano absolutamente dependiente de ti, es súper agotador y un poco angustiante, pero es por instinto y amor que empiezas a fluir cada vez mejor, el miedo se van alejando y todo sonríe. Estos años, sin duda, han sido maravillosos, no me imagino sin ella.

´ Menciona tres alegrías que hasta ahora te ha dado tu niña

Tres son pocas, me ha dado muchas. Soy muy bendecida por tener una niña sana, alegre, inteligente y que todo el tiempo me está dando lecciones de vida y alegrías.

Algo que sí se me viene la mente es que cuando la niña entró al kinder la dejé en la puerta del salón y salió corriendo a tomar un juguete, no volteó ni a verme mientras otros niños lloraban por separarse de sus papás. Ella se adapta muy fácilmente a cualquier situación.

´ ¿Qué mensaje le das a las madres laguneras?

Disfruten a sus hijos lo más que puedan. Ellos están aquí porque nosotros así lo decidimos y es nuestro deber darles lo más importante: Amor.

´ Al pensar en Torreón, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente y qué es lo que más añoras?

Todo. Para mí; Torreón es mi referencia, mis raíces, mi familia, amigas de toda una vida, lugares, (que ya no existen) pero están en mi memoria y me encanta cada vez que voy, ver su crecimiento en todos sentidos y que la gente sigue siendo bien alivianada, sencilla, directa...amo ser lagunera.