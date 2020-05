Edith festejará su primer 10 de mayo como mamá

Edith es una mujer joven y recién se estrenó como mamá, pero nunca imaginó que su primer Día de las Madres como parte de las festejadas tendría que pasarlo confinada en casa, con el objetivo de ayudar a combatir los riesgos de contagio del coronavirus COVID-19.

Tal y como están haciendo muchas familias laguneras, de la casa de Edith no salen ella ni su pequeña hija Lisa, de apenas seis meses de edad, es el padre de familia quien sale solamente a lo indispensable, que es la compra de víveres. Aunque Edith Hernández tenía la intención de visitar hoy a su mamá, para festejar el 10 de mayo, admitió que una de sus hermanas la convenció de dejar pasar la fecha a distancia y considerar la importancia de quedarse en casa para así cuidarse, por lo que hará caso a la recomendación.

"Obviamente no pensé que mi primer 10 de mayo, ya siendo mamá, iba a ser así. Tampoco me había puesto a pensar en la fecha, no era como que mi gran ilusión festejar el día de la madre, pero sí quería visitar a mi mamá, ya que ahora que soy madre, entiendo muchas cosas que ella hacía o nos decía, entonces, más que celebrarme a mí, era festejarla a ella, porque ya la entiendo mucho más. Aparte, ahora ya no me quieren ver tanto a mí, quieren ver a la nieta, pero ya habrá más oportunidades", adelantó.

La pandemia por el coronavirus afectó la tradición de esta familia lagunera, que suele reunirse para festejar el 10 de mayo, pero en esta ocasión tendrán que acatarse a las disposiciones sanitarias: "sí hubiera estado padre festejarlo fuera de casa, casi siempre salíamos a comer a algún restaurante, pero ahora me va a tocar estar en casa. Mi esposo está haciendo 'home office', pero mañana descansa y aunque no tenemos nada especial planeado, ya encontraremos la manera de festejar".

Como pareja joven, han encontrado maneras de entretenerse y de aprender nuevas cosas, en casa, mediante el internet, como los contenidos en plataformas de videos que ofrecen recetas de cocina, de donde han tomado consejos para cocinar y con base en ello pudieran realizar hoy su festejo en el hogar: "con la cuarentena traemos de moda hacer aguachiles, mi marido los cocina, igual y hacemos unos para comer o una carne asada para nosotros dos, nuestra bebé apenas comenzó con las papillas. A mi marido le ha dado por cocinar, busca recetas en You Tube y de ahí hemos sacado las ideas, ya se ha vuelto como una tradición, así que en este día de las madres igual y no me toca cocinar", relató.

La situación de la vigilancia en la Comarca Lagunera es otra barrera que ha encontrado Edith para visitar a su mamá en este día festivo: "mis papás viven en Gómez Palacio y yo en Torreón, me imagino que va a haber mucha vigilancia por el 10 de mayo, así que igual y ni me dejarían pasar. Mi hermana vive muy cerca de mis papás, pero ella sigue yendo a trabajar, así que no quiere arriesgar a mis papás y por eso no los va a visitar", culminó.