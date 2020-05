Ante la posibilidad de contagio del COVID-19 en los hospitales, hay una mayor inquietud de las embarazadas por los partos en casa, donde puedan tener a su bebé de forma segura, con la asistencia médica necesaria, pero también de una doula.

Silka Guerrero Gutiérrez, educadora psicoprofilaxis perinatal, doula y directora de la asociación civil Nacer Libre, explicó que desde que inició la emergencia sanitaria por coronavirus se han incrementado las asesorías sobre el parto en casa, pues existe un temor de algunas mamás a pisar un hospital en estos momentos.

"La Laguna todavía no está tan informada y preparada para este tipo de partos, hay muchas cosas en el aire, a veces se batalla un poco para los certificados de nacimiento y el rumbo no es tan claro, pero las mujeres cada vez lo exigen más", comentó.

Señaló que este parto existe desde que inició la humanidad pero es más común en países europeos y asiáticos, mientras que en la región Lagunera son pocas las mamás que optan por esta alternativa, sin embargo, admitió que en la actualidad el tema está en auge por la pandemia.

"Si vas a tomar esta decisión, que no sea por el miedo, que sea por la convicción, que es una experiencia que quieres vivir, que te convence, que te encantaría experimentar", expresó, "hay que estar bien preparadas e informadas para esto".

Para llevarlo a cabo, se requiere de la presencia de personal de Salud, un médico general o un ginecólogo y pediatra. Otra opción sería contar con una partera, pero en la región actualmente no existe ninguna, por lo que se debe contar con los especialistas, quienes deben tener la sensibilidad y estar de acuerdo en minimizar las intervenciones, que sea el proceso con mucha paciencia, mucho respeto a las necesidades de la mamá.

Se pide, además, que la casa no esté muy lejos de un hospital. Guerrero Gutiérrez señaló que quienes llevan el equipo básico son tanto el pediatra como el ginecólogo, en lo que se refiere a suturar y reanimación neonatal, de modo que la madre requiere de materiales muy básicos.

Al considerar la casa como el espacio de mayor intimidad y más familiar que una persona tiene, tener el parto en su hogar puede resultar una experiencia muy armoniosa. Guerrero Gutiérrez explicó que el proceso del parto está influido por hormonas y se requiere que la mujer esté relajada para que todo fluya.

"Si la mujer está estresada, tiene miedo, se siente angustiada, entonces esas hormonas se van bloqueando y por eso no fluye el parto natural, esto no ocurre en un parto en casa", comentó.

Sin embargo, indicó que una mujer que tiene temor de que el parto se pueda complicar y no tenga el quirófano a un lado lo que requiere es encontrar su lugar de confianza y seguridad, que en este caso, sería el hospital. En este sentido, consideró importante que cada mujer evalúe qué es lo que ellas necesitan y se acompañen por médicos capacitados.

"Mi trabajo como doula es acompañar el parto desde el aspecto físico y emocional, yo no hago tactos, no reviso la presión arterial, yo me dedico a que la experiencia de la mujer sea lo más respetada, lo más bonito para ellos, porque todas somos diferentes", expresó.

Guerrero Gutiérrez dijo que, para tener un parto en casa, la mujer debe tener un embarazo saludable, a término, que no tenga ninguna complicación, y sobre todo, que ella esté convencida de que es la experiencia que quiere vivir. Reconoció que en todo hay riesgos, por lo que se toman medidas precautorias, como revisar la frecuencia cardíaca del bebé y, en caso de detectar algún cambio, se tiene un plan B, en un hospital, al que se puedan trasladar, de forma tranquila, sin exponer a la mamá ni al bebé.

En el marco de la pandemia, la doula indicó que se ha incrementado esta inquietud en forma considerable, pues en años anteriores eran tres en un año, en la actualidad van 30 solamente en el último mes.

"Es muy importante que se informen, que no tomen decisiones a la ligera, el nacimiento de un hijo es una de las experiencias más importantes en la vida de la mujer, tomen la decisión con la cabeza fría, poniendo todos los panoramas, tenemos excelentes hospitales, públicos y privados, así como excelentes médicos y enfermeras que están sacando super bien el trabajo", comentó.

Llamó a no tomar decisiones arrebatadas e indicó que en Nacer Libre pueden solicitar asesoría e información sin costo alguno.

"Sin importar dónde vayan a tener su parto, o incluso si va a ser cesárea, es fundamental que cuiden su alimentación, que hagan ejercicio, que aprendan técnicas de relajación para que, de manera integral, estén listos para recibir a su bebé", expresó.