Kirk Cousins recomienda a Dak Prescott que firme

El mariscal de campo Kirk Cousins, quien se desempeña con Vikingos de Minnesota, recomendó a su homólogo Dak Prescott, de Vaqueros de Dallas, evitar el miedo de convertirse en jugador franquicia.

Vaqueros le asignó la etiqueta a su quarterback para evitar que se pusiera en el mercado, sin embargo, Prescott todavía no firma el nuevo acuerdo multianual que asciende a más de 30 millones de dólares.

Así que el futuro de Dak en Vaqueros sigue en el aire, luego de enrolarse con los de la "Estrella Solitaria" en el Draft 2016 y desde ese entonces estar en los controles del equipo.

Cousins, quien llegó a ser jugador franquicia con Pieles Rojas de Washington, pidió a Dak tomar esa responsabilidad con Dallas a partir de la temporada 2020 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

"No es algo con lo que hay que decepcionarse. Te permite estar bien compensado, y merecidamente, para la próxima temporada. A veces no sucede tan rápido como te gustaría, pero si te lo mereces, te lo has ganado, va a suceder. Así que solo tienes que seguir el curso y ser paciente. Ciertamente, en mi viaje, todo salió bien", señaló el ahora integrante de Vikings.

En declaraciones que aparecen en el portal de la NFL, Cousins detalló que cuando vio a Dak a mitad de temporada el año pasado, le dijo: "Oye, pase lo que pase, no le temas a la etiqueta. Puede ser tu amigo y puedes usarlo para tu ventaja".

El mariscal de campo de Dallas tiene hasta el 15 de julio para aceptar la propuesta o tras la campaña 2020 quedará como agente libre. Cowboys firmó a pasadores como Andy Dalton, quien proviene de la agencia libre y a Ben DiNucci, quien fue reclutado del pasado Draft.