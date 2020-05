Revelan audio de caso Lavanderas

La familia de la fallecida Karla Luna, dio a conocer a través de redes sociales, un audio en el que la comediante confrontó a su entonces amiga y compañera de trabajo Karla Panini sobre la relación que había entre ella y su entonces esposo Américo Garza.

En el audio de seis minutos, Luna cuestiona a Panini sobre el romance que sostiene con su marido, lee varios mensajes que demuestran la infidelidad de la que había sido víctima. "Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad. Dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación, tú sabes que no fue así", se escucha decir a Luna.