Alex Morgan se convierte en mamá

Un mes después de lo planeado, llegó al mundo la pequeña Charlie Elena Carrasco, cuya existencia se conoció desde octubre, cuando Morgan y Carrasco, quien milita en el Galaxy de Los Ángeles, se encontraban en plena temporada.

En redes sociales, la jugadora del Orlando dio a conocer la noticia y la acompañó con una fotografía de su hija. "Ella nos hizo aguardar más de lo esperado, pero debería haber sabido que lo haría a su manera y sólo a su manera. Mi súper bebé de luna", escribió, además de especificar que el nacimiento se dio el 7 de mayo.

Alex Morgan había dado a conocer que quería participar con la selección estadounidense en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, en los últimos meses, la posibilidad se había tambaleado, pero la postergación de la justa a 2021 le permitirá reforzar el deseo.

