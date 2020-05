Alan Pulido denuncia ser bloqueado para jugar en la Selección Mexicana

El delantero de Sporting Kansas City, Alan Pulido, denunció que fue vetado de la selección mexicana cuando militaba en el futbol de Grecia, incluso sufrió amenazas sobre sus carrera deportiva.

“En un momento, me echaron miedo, me dijeron: no vas a jugar nunca más, me tuvieron vetado de la selección, todo mundo sabe, ya jugando en Grecia y es difícil, es el 'pero' que por ahí le pongo”, reveló para un medio de su país.

El ex jugador de Chivas de Guadalajara profundizó en las prácticas que, asegura, los directivos del balompié mexicano suelen ejercer cuando algún futbolista se niega a exigencias o son descartados del plantel sin seguir las normas.

“Yo siento que, en su momento, no le dan el valor que se requiere al jugador. Quieren manejarlo en todos los aspectos y ha pasado con muchos equipos que, si no quieres hacer esto, entonces te lo hacen a la mala”, señaló.

Pulido puntualizó que dicha situación es la misma que vive su compatriota Jürgen Damm en Tigres de la UANL, escuadra con la que él también tuvo disputas legales por sus derechos deportivos.

Por otro lado, lamentó la desaparición del ascenso en el futbol mexicano y acusó que esta medida responde a otro tipo de interés, pues es importante la competencia por disputar un lugar en el máximo circuito.

“Sí es algo muy triste que esté pasando esto, porque quitan el mérito a la Liga de Ascenso de pelear por algo, de sentirse orgullosos de ir a Primera División. Pero bueno, muchas veces los intereses van de por medio y les importa más otro tipo de cosas que por ahí el mismo jugador”, denunció.