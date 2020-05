Anthony Hopkins debuta en Tik Tok y reta a Stallone y Schwarzenegger

El protagonista de El silencio de los inocentes estrenó su cuenta de TikTok para mostrar sus mejores pasos de baile al unirse al "Toosie Slide Challenge", inspirado en el sencillo del mismo nombre del rapero Drake.

Quien adopta este desafío viral debe mover el cuerpo siguiendo los pasos marcados en el tema musical, como levantar los pies y deslizarlos hacia el lado indicado. Así lo hizo el actor de 82 años, quien inició su grabación balanceando sus brazos y piernas al ritmo del tema.

La participación de Hopkins parece tranquila hasta que el tema le pide desplazarse y fue todo un éxito.

#Drake I’m late to the party... but better late than never. #SylvesterStallone #ArnoldSchwarzenegger #toosieslidechallenge pic.twitter.com/LU6FhmgvNK