Revelan audio donde Karla Luna confronta a Panini

Tras la polémica que se suscitó en torno a Karla Panini, luego de que en redes sociales recordaran la traición que le hizo a quien fuera su amiga y compañera de trabajo en Las Lavanderas, Karla Luna, por salir con su esposo Américo Garza cuando estaban casados, el tema ha sido objeto de conversación desde entonces, lo que ha desatado múltiples versiones de los acontecimientos.

Motivo por el cual los hijos de la fallecida comediante decidieron romper el silencio y hablar sobre cómo fue que su madre confrontó a Panini y a su exesposo tras enterarse de su romance, a través de un video que publicaron en redes sociales donde revelan un audio de dicho enfrentamiento.

“Se ha prestado a que mucha gente hable cosas que no son ciertas, mi mamá siempre dijo la verdad (…), Lo que están a punto de escuchar es una de tantas pruebas donde ustedes van a ser testigos de cómo fueron las cosas, en esta prueba van a poder escuchar la voz de mi mamá, de Karla Panini y Américo Garza”, comenta la hija de Luna.

Una de las hermanas de la “Lavandera morena” señaló que Garza llegó a ejercer violencia contra ella.

“Estuve con ella y vi tantos maltratos psicológicos y físicos. Una ocasión en Los Ángeles antes de entrar al show y frente a todo el staff la agarro a golpes”, dijo Erika Luna.

Casi al termino del video, la familia dio a conocer una llamada que fue grabada en el 2014 en el que se escuchan las voces de Las lavanderas, Luna le reclama a Panini y le exige que le diga la verdad y acepte que tiene una relación con Américo Garza

“Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad. Dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación”, se escucha decir a Karla Luna.

Asimismo, la comediante, quien falleció como consecuencia del cáncer que padecía, le comenta a Karla Panini que ella destruyó su relación y que tiene unos mensajes que lo comprueban.

“Tú destruiste mi matrimonio Karla, Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas”, dijo.

“Puedes ser muy bella, pero la belleza interna es lo que perdura para siempre. Américo si te vas a fijar en una mujer bella fíjate que sea también por dentro, por que si me está haciendo esto también te lo puede hacer a ti”, añade Luna.

Hasta el momento Karla Panini ni Américo Garza han dado su opinión respecto a dicho audio.