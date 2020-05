Piden mariachis en Torreón poder trabajar el 10 de mayo

Los mariachis no quieren callar, quieren trabajar y solicitan a las autoridades en el Estado de Coahuila y el Municipio de Torreón que les permitan trabajar en las tradicionales serenatas del Día de las Madres.

Luis Frausto, representante del Mariachi Zapopan, declaró que desde que comenzó la contingencia sanitaria del COVID-19, hace ya mes y medio, les ha ido muy mal en su trabajo, pues hay días que no sacan nada y la mayoría de ellos solo a eso se dedica, de tal manera que se las han visto difícil.

"Hay personas que nos conocen y vienen aquí donde estamos (sobre el bulevar Independencia y Mariano López Ortiz) y nos regalan unas despensitas, lo cual se agradece de manera infinita, también nos ha apoyado el sindicato, pero la verdad necesitamos trabajar para cubrir los gastos de nuestras familias", explicó el músico.

Desde las 19:30 horas de todos los días, llegan los distintos grupos de mariachis al mismo lugar, en espera de poder ser contratados, pero estos días si les cae una serenata, con eso se dan por bien servidos, pues hay ocasiones que se van como llegaron... sin nada.

"Hemos sabido que las autoridades no van a permitir que trabajemos el día 9 por la noche, pero no son fiestas con mucha gente, son serenatas o gallos que las personas les llevan a sus madres y no son reuniones grandes, es por eso que les pedimos a las autoridades que nos den chanza ese día de poder trabajar sin ningún problema. Yo sé que tienen que hacer su trabajo de cuidar lo de la pandemia, pero si vamos a lugares donde no hay mucha gente, pues les pedimos que nos permitan trabajar", enfatizó Luis Frausto.

Los mariachis tienen fincadas sus esperanzas de recuperarse un poco en lo económico con el trabajo que por tradición tienen la noche del 9 y madrugada del día 10 de mayo, cuando tienen hasta seis o siete eventos cada grupo de mariachi.