Siguen operativos contra el crimen

Autoridades de los tres niveles de gobierno continúan realizando operativos de vigilancia y patrullaje en la entidad para evitar que el crimen organizado ingrese al Estado, aseguró Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila.

La funcionaria estatal manifestó que no se ha bajado la guardia en el tema de seguridad.

Señaló que es un tema muy delicado, pero recordó que el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, ha manifestado que no se puede decir que ya estamos libres y por eso se trabaja todos los días en el tema de seguridad.

Indicó que los operativos de vigilancia y patrullaje por las brechas, donde participan diversas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno; como la Policía Investigadora, Policía del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional; para prevenir que el crimen organizado ingrese al Estado de Coahuila.

"No por estar en una contingencia como esta o el tener a elementos en los filtros, no por eso estamos bajando la guardia; al contrario, se siguen haciendo estos operativos no solamente en el norte, lo tuvimos en el norte, lo tuvimos en la carbonífera, de manera exclusiva en lo que es Sabinas, Coahuila", dijo Villarreal Pérez.