Alexxandra Ramírez quiere crecer en Santos

a futbolista duranguense, Alexxandra Ramírez, mediocampista de las Guerreras del Santos Laguna, compartió con los aficionados laguneros, su sentir al formar parte del equipo Albiverde, en una entrevista realizada por el club, dentro de su segmento "Guerreras a fondo".

Para Alexxandra Ramírez el gusto por diferentes deportes nació gracias a su familia, ya que desde muy temprana edad, particularmente se enfocó en la práctica de dos de ellos: el taekwondo y el futbol, antes de llegar a las Guerreras. La jugadora Albiverde, quien ha representado a la selección nacional de México en distintas categorías juveniles, contó un poco sobre ella y de cómo se decantó por la vida deportiva. "Soy una niña a la que le gusta mucho el deporte, muy curiosa, competitiva, me gusta tocar varios instrumentos, muy hiperactiva en momentos, en otros es seria y en otros alegre", se describió la jugadora que porta el número 23.

En cuanto a su gusto por la actividad deportiva en distintas facetas, Alexxandra comentó: "antes de jugar futbol practicaba taekwondo, es el segundo deporte que más me gusta y llegué a competir varias veces. En el taekwondo inicié a los cuatro años, igual que en el futbol. Lo hice porque me gusta mucho pelear, entonces combinaba los días. Lunes, miércoles y viernes iba al taekwondo y los días martes y jueves al futbol", relató.

Cuestionada sobre sus pasatiempos al no estar entrenando, Ramírez se definió como una joven normal, a la que le gusta estar en familia, mientras que como jugadora de futbol, aceptó que siempre quiere estar en movimiento: "me gusta ver películas, estar con mis hermanos, con mis papás y también me gusta descansar. Como futbolista me defino como una jugadora hiperactiva", señaló. Finalmente, la medio volante de 17 años de edad, afirmó que para ella, Santos Laguna significa: "todo, porque fue el primer equipo que me abrió las puertas y que creyó en mí; estoy muy agradecida con Santos Laguna", sentenció la juvenil futbolista.

Albiverde de siempre