Vibremospositivo

¡Empodérate ahora!

Recordamos el día 27 de esta increíble comunidad, la meditación con Mercedes nos recordó la importancia de la meditación, de controlar la mente, poderla callar, a mejorar la digestión, la salud, la vida sexual, la claridad, la concentración. Los grandes maestros hablaban de esta importancia de estar presente y lo podemos hacer incluso con la respiración, podemos meditar, el solo hecho de escuchar la respiración hace que entremos en un proceso de meditación. Mercedes nos introduce a la respiración pranayama, una técnica que nos lleva a este estado que tantos beneficios nos trae.

Fue un honor para mi contar con mi increíble amiga Isis Gallegos, lagunera que reside en Cancún, nos cuenta su experiencia de como comenzó a tan temprana edad a emprender con la ayuda de la incubadora de su Universidad. Esto le dio todo el empuje para comenzar su negocio el cual continuó al graduarse en Torreón, hasta que finalmente se movió a Cancún e hizo alianza con una coordinadora de eventos de su misma rama para organizar bodas en la playa.

Isis nos cuenta que no ve la falta de capital para arrancar un negocio como un impedimento, ella nos da el excelente approach que todos los recursos que necesitas para iniciar un negocio están a tu alcance, no necesitas invertir el 100 por ciento tú solo. De aquí el segundo tip: hazte de alianzas, muchas veces vemos a nuestros competidores como enemigos, pero debes analizarlo bien, ya que podrían ser tus mejores aliados para alcanzar un mercado que quizá cada quien por su lado no hubieran podido llegar. Por supuesto al final la utilidad se va a dividir pero ganaste más de lo que perdiste.

El tercer tip de Isis fue acercarse a personas que sepan, especialistas. No tienes que saberlo todo. Debes estar abierto a aprender.

Más vale tener un proyecto iniciado que un proyecto perfecto. Tienes que dar el primer paso y así es como se van dando las cosas.

Isis nos menciona la importancia de conocer tus límites, esta muy bien ponerte metas pero también es súper sano saber hasta dónde. Aprende a conocerte y no quieras abarcar todo.

Lo mas increíble de Isis, personalmente, es contar con su amistad y compañía, es una persona increíble que tuve la oportunidad de hacer crecer nuestra amistad el año pasado, y sin duda, llego para quedarse, por que como ella dice, hay que hacer alianzas, pero sobre todo, vibrar de igual forma y no tener limites.

Recuerda que el empoderamiento no se trata de creerte y ser invencible si no de conocerte a ti mismo, y sacando lo mejor de ti.

Gracias Isis por llegar a mi vida de golpe, fuerte, como tu eres, empoderada, y única y prepárense ya que van a escuchar de muchos proyectos juntos, por que hay que rodearse de gigantes, y ella es grande y vamos a conquistar el mundo.

Síguenos todos los días de 9 a 10 am por Facebook live en Vibremospositivo y en Instagram como jorge_lpz o vibremos_positivo2020.

¿Qué tan empoderado te sientes? Cuéntame a [email protected]