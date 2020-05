Regala tiempo y espacio a mamá

La psicóloga Tania Delgado Valenzuela te explica la mejor forma de festejar a mamá este 10 de mayo.

Ante la contingencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, la psicóloga lagunera Tania Delgado Valenzuela nos comparte una serie de consejos para festejar a mamá, mañana domingo 10 de mayo, de la forma más idónea.

Delgado comienza recalcando la importancia de los valores familiares, ya que es el legado que se le deja a los hijos a través del ejemplo. En este rubro, la madre representa a la figura base de la familia y la psicóloga afirma que existen miles de artículos destinados las tareas de los niños durante el confinamiento, pero muy pocos se enfocan en el papel de la entidad materna.

Asimismo, hace énfasis en la figura idealizada de la madre, que la hace presa fácil para ser juzgada. "Si tú ves a un niño que está sucio o que no llevó la tarea, ¿qué dice la maestra?: '¿Dónde está su mamá?' . Nunca dice dónde está su papá. Entonces por eso, en este momento ¿qué está haciendo la madre durante el confinamiento?: está siendo ama de casa, la mayoría trabaja y sigue realizando sus labores desde casa, son cuidadoras de sus hijos, tienen que cocinar, lavar la ropa y hacer ese trabajo que nunca se termina".

Delgado enfatiza que la situación afecta en que las madres pueden sentirse impotentes o frustradas con la sobrecarga de trabajo doméstico. La problemática se intensifica si no existe un equilibrio derivado de una pareja empática. También subraya que las madres necesitan tiempo para sí mismas, pero que algunas no se atreven a reclamar sus derechos por el costo que implica la crítica social.

"Las mamás, como cualquier otra persona, son seres humanos que también sienten y que no siempre se tienen que estar sacrificando por toda la familia".

La psicóloga infiere que este 10 de mayo es idóneo para recordar la importancia de la madre, reconocerla como una figura que nos ha acompañado a lo largo de la vida y tomar en cuenta sus necesidades.

"El mejor regalo que le pueden dar a mamá durante este confinamiento es darle espacio para ella misma. Esto no significa que no quiera a sus hijos o que esté harta de ellos, simplemente necesita tiempo para ella, para hacer algún pasatiempo, para ponerse a dibujar, a pintar o hablar con una amiga sin ser interrumpida".

Las madres están en su derecho de sentirse mal, de estar tristes y de comunicárselo a sus hijos y a su pareja. Irónicamente, gran de la responsabilidad del festejo por el 10 de mayo recae en ellas mismas, por eso es importante tomar en cuenta sus necesidades para mantener su estabilidad psicológica.

"En esta situación de crisis inesperada, el cuerpo está en un estado de alerta. Es decir, de supervivencia. Es un estrés constante, no se sabe realmente lo que vaya a pasar. Entonces nuestro estado de ánimo cambia, nos ponemos más irritables, podemos padecer de insomnio, si existe un problema dentro de la familia se puede agrandar. Y las mamás siempre se tienen que sacrificar, porque en caso de que digan algo es muy fácil que las juzguen".

Delgado también señala la carencia de investigaciones sobre cómo ayudar a las madres en general; las que existen sólo tratan la responsabilidad de estas mujeres respecto a sus hijos. Algunos ejemplos son las recomendaciones sobre cómo tratar con hijos adolescentes, cómo lograr una mejor crianza, etcétera. La psicóloga indica que falta resiliencia.

"En un estudio que se hizo en la Universidad de Arizona, se detectaron factores que ayudan a las madres a ser más resilientes. De hecho es de los pocos estudios que hay porque casi no investigan a las mamás. Se olvidan mucho de que también son humanos y que tienen sus necesidades".

Los factores a los que refiere delgado son: la aceptación incondicional, tener a alguien con quien contar, estar conscientes de que no deben ser juzgadas y de que se pueden equivocar. "No olvidemos que las mamás son un pilar importante en la familia, y si la mamá no está bien, la familia tampoco va a estarlo".

Por último, resaltó que los hijos son un reflejo de cómo se encuentra la familia, la cual está definida por la madre. "El estado ideal de una persona es estar en calma y eso es lo mejor que le podemos regalar a mamá este 10 de mayo".

Espacio y tiempo son los mejores presentes que podemos otorgarles a las madres.

La terapeuta indica que la madre representa a la figura base de la familia.

La mayoría de la responsabilidad familiar recae en la entidad materna.