La traición no conoce de familia y amistad

Muchos famosos han hecho caso omiso al dicho, "la ropa sucia se lava en casa". Ya sea en el mismo núcleo familiar o entre amigos han ventilado diferencias volviéndose de dominio público.

El caso más reciente es el de Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Madre e hija han ventilado desde el año pasado una pelea verbal, a través de las redes sociales o en entrevistas, que en estos días se intensificó.

El nuevo detonante de esta traición lo encendió la intérprete de Nada es para tanto tras declarar a la revista TV Notas que su madre la expuso a las drogas cuando ella era una niña y además insistió que la rockera sigue consumiendo sustancias nocivas.

"Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa", comentó.

Como era de esperarse, la intérprete de Hacer el amor con otro, no se dejó y subió un video en Instagram en el que aseguró que no oculta nada, y que era inocente de las acusaciones que hizo su hija Frida Sofía y dejó al descubierto el gran sufrimiento que tiene por el rencor que la chica le demuestra cada que tiene oportunidad.

"No tengo nada que esconder, no he hecho nada para avergonzarme, nunca lo haría porque no es mi sangre, no me nace del corazón por todo eso que se me está juzgando".

"Jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija, lo puedo jurar por Dios, lo puedo jurar por mí, lo puedo jurar por todos mis fans que me aman, que me apoyan y que de ninguna manera hemos agredido a Frida, ella no quiere escucharme, no quiere saber de mí", dijo al inicio del clip.

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán tuvo un monólogo de poco más de cinco minutos, en el que expuso su verdad, la manera de actuar de su hija y su sentir al verla llena de rechazo hacia ella.

Tras subir el video, Frida Sofía no se quedó atrás y fue por medio de historias de Instagram que refutó a Guzmán por lo que ésta expresó en el clip.

Frida externó que es víctima de su madre y reveló que se siente cansada de estar en constante conflicto con Alejandra.

"Es un veneno al alma y lo que más me duele es que en realidad se ha vuelto una guerra entre madre e hija. Yo sé que nunca he sido su hija, siempre me reclama '¿Por qué compites conmigo?'", sentenció.

Por su parte Enrique Guzmán acusó a Frida de "querer hacerse famosa" a costa de su madre. La chica le respondió publicando una foto en la que se ve como una niña pequeña en brazos de su abuelo con un cigarrillo en la boca.

Algo similar vivió en vida Jenni Rivera ya que de acuerdo a varios rumores, su hija Chiquis, pudo haber tenido un romance con el beisbolista, Esteban Loaiza, quien fuera pareja sentimental de la "Diva de la banda".

Esto hizo estallar a la intérprete de Resulta, algo que quedó plasmado en la bioserie Mariposa de barrio. Chiquis mencionó en su libro de nombre Perdón que su madre comenzó a desconfiar de ella, que cambió los códigos de seguridad de la casa y que puso una orden de restricción en su contra.

Chiquis Rivera ha negado en diversas ocasiones que tuviera un romance con Loaiza, sin embargo, Jenni falleció con la idea de que sí pudo haber ocurrido el idilio.

Otra traición notable en el mundo del espectáculo la vivió la fallecida Karla Luna. Karla Panini, quien fuera amiga y compañera de trabajo, le quitó el marido a Luna, Américo Garza. Ambas hacían los personajes de Las Lavanderas.

El primero de julio de 2016, Luna actuó en Torreón. Con su personaje de la "Comare morena" , la regiomontana entretuvo a sus seguidores con chistes colorados y anécdotas que la llevaron a revivir su conflicto con Karla Panini, la "Comare güera".

"A mí me da más pena lo que me hicieron (Panini y Américo) y aquí estoy trabajando. Ahí estaba la pend… (Panini) llorando ni que te hubieras llevado a Brad Pitt…quédatelo, trágatelo p…" , comentó entre risas.

Karla, quien en ese tiempo había debutado en la música con el tema La enfiestada, recomendó a la audiencia escoger bien a sus amistades, ya que luego hay algunas que traicionan; esto en relación a lo que a ella le pasó con Panini. "Uno a veces confía mucho en alguna comadre y luego te salen con cada tontería, qué bueno, uno ya no sabe ni en quién confiar", sentenció.

Otro caso de encontronazos entre amigos, se suscitó a mediados de junio de 2019, cuando aparecieron unas fotos del conductor de televisión de Ventaneando en Tv Azteca Daniel Bisogno coqueteando con un hombre en un bar de la Ciudad de México. El conductor culpó a Raquel Bigorra de haber filtrado esas imágenes y de que ella haya influido en su divorcio con Cristina Riva Palacio. Raquel y Daniel eran íntimos amigos.

Las instantáneas de Daniel quedaron en el olvido, debido a que algunos famosos y usuarios de las redes sociales, así como el programa Ventaneando, se enfocaron en atacar a la cubana tachándola de chismosa y traicionera.