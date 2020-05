Analizan gobernadores del Noreste reactivación de actividades económicas

Este viernes se realizó la reunión Interestatal Noreste COVID-19 y fue encabezada por los gobernadores de Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán.

En este encuentro celebrado en Durango capital y en lo general, se establecieron los siguientes acuerdos en términos de economía, salud y finanzas:

Establecer mesas de trabajo con Estados Unidos para mejorar la coordinación entre ambos países a fin de compartir experiencias y estadísticas de contagios al reiniciar la actividad económica, principalmente en términos de industrias esenciales para fortalecer las cadenas de suministro.

También analizar la reactivación de la industria automotriz en base a estrictos protocolos de salud y establecer con la Secretaría de Salud de cada uno de los Estados, los protocolos para ver cuáles son los tiempos para reactivar las actividades económicas.

Además, establecerán comunicación con la Secretaría de Salud nacional para abordar temas donde ha habido diferencias en cuanto a la información estadística de casos de coronavirus que manejan los Estados y la Federación.

De igual manera, se acordó reunirse con los empresarios para escuchar sus inquietudes y también analizar la cancelación de las pruebas pre-operativas de proyectos de energías renovables por parte del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

“Hoy en día todas las inversiones que se han hecho, los esfuerzos que se han hecho en esta materia con el comentario, o las decisiones que ha tomado la federación, echan abajo todo ese esfuerzo”, dijo el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres.

En su intervención, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, consideró que mientras los gobernadores están trabajando para crear las condiciones de reactivar la economía cuidando el tema de la salud, la respuesta de la Federación a través de CENACE es cancelar sin establecer términos, todos los proyectos de energías renovables, perjudicando a los Estados que tienen vocación en ese sentido, sobre todo porque una exigencia mundial es dejar de contaminar el medio ambiente.

De igual manera, se analizará una ruta legal para combatir las acciones que el Gobierno federal realiza para quitarle a los Estados programas que ya estaban asignados.

"Ese es el tipo de incongruencias y lo tomamos prácticamente como una respuesta por parte de la Federación en torno a las peticiones que hemos hecho al grado de sí exigir que exista apoyo a los Estados para poder enfrentar tanto el tema del COVID como el tema, es por eso que uno de los acuerdos que llevamos a cabo el día hoy es seguir con la ruta legal pues quien hoy en día está mandando un mensaje de romper con el Pacto federal no somos nosotros, en las acciones, es la Federación hacia los Estados. Por un lado, nos da más responsabilidad, por otro, nos restan facultades y por otro, nos quitan recursos, nada más eso nos faltaba, es por eso que vamos a actuar ya por la vía legal, a través, probablemente de acciones de controversias constitucionales sobre la Ley de Coordinación Fiscal que nos permita a los Estados tener una vía legal para poder equilibrar los recursos que se requieren para poder enfrentar estos problemas", afirmó.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, indicó que se mantiene el incremento de casos de coronavirus y que no hay ninguna disminución en términos de contagios lo que mantiene focos de alerta. "No quisiéramos nosotros adelantar juicios de cuándo se debe reabrir la economía", afirmó. Mencionó que si para el 17 0 18 de mayo, los gobernadores identifican que se continúa en la misma condición de riesgo, no acatarán las medidas del Gobierno federal "porque es muy distinto estar queriendo gobernar al país desde conferencias en la Ciudad de México a lo que sucede en la realidad de nuestros pueblos, hay una diferencia radical, la verborrea que se avientan todas las mañanas y en las tardes, es eso solamente pero eso no ayuda en nada a atenuar la problemática que tenemos en nuestros Estados", comentó.

En esta reunión, otro de los acuerdos fue fortalecer el corredor económico del norte y retomar el tema de los gastos ejercidos por las entidades federativas durante la pandemia por el COVID-19 y analizar los protocolos para definir la fecha para el regreso a clases. Otra preocupación que manifestaron los gobernadores fue el cierre de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) debido a que afecta la capacidad para poder atender tanto a los trabajadores como a las empresas.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que este lunes inicia en su Estado el análisis de los protocolos para poder reincorporar la micro-economía además de estar listos para el sector automotriz “cuando esto después de análisis previo sea autorizado”. Indicó que en el caso de usos y costumbres de comunidades rurales y urbanas se buscará detallar esas actividades en conjunto con los alcaldes.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, subrayó que en la próxima reunión celebrada en Michoacán, pondrán en conferencia a los alcaldes de dichas entidades para analizar cómo se reactivará la actividad económica pues el COVID-19 es quien está marcando las fechas y no la ley. "Se trata de que todos estemos en el mismo camino", comentó.