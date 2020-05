¿Quién es el nuevo novio de Ariana Grande?

Sin embargo, una de las mayores sorpresas que trajo dicho estreno fue el que regaló la intérprete de Thank U Next al confirmar su relación con Dalton Gomez, pues en el clip musical aparecen de forma cariñosa e incluso la artista de 26 años le planta un beso.

De acuerdo a medios internacionales, Ariana y Dalton comenzaron a salir a finales de marzo, aunque la primera vez que fueron captados besándose fue el día de San Valentín.

Gomez de 27 años, no figura dentro del mundo del espectáculo, pero comparten el mismo círculo de amigos famosos, pues él solía ser bailarín además de dedicarse a bienes raíces en Los Ángeles.

wait i hope the rumors about ariana dating dalton gomez are true.....i mean look at himpic.twitter.com/5xvcZPHpiN