Llama belga podría ser clave para tratamiento contra el COVID-19

Científicos de Bélgica y Estados Unidos están trabajando a marchas forzadas con un aliado en la incesante búsqueda para encontrar un tratamiento contra la pandemia de COVID-19, que ha infectado a tres millones 979 mil 915 personas en el mundo: una llama hembra de nombre ‘Winter’.

Investigadores del Instituto Flamenco de Biotecnología de Gante, en Bélgica, y de la Universidad de Texas, evalúan si los anticuerpos producidos por la especie ofrecen pistas para desarrollar tratamientos efectivos contra el virus.

Los equipos utilizan un tipo de anticuerpo generado por las llamas y otros miembros de la familia de los camélidos, dijo esta semana a la radio belga RTBF la investigadora Dorien De Vlieger.

En esta especie, “además de los anticuerpos convencionales que todos tenemos, que consisten en dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, también tienes un tipo especial de anticuerpos, que carecen de las cadenas ligeras", dijo De Vlieger.

En un artículo publicado por la revista Cell Press, especializada en investigaciones biomédicas, el equipo dijo que una prueba preliminar demostró que esos anticuerpos se unieron con éxito y neutralizaron una versión del virus cultivada en laboratorio.

El equipo es dirigido por el doctor Xavier Saelens, quien este viernes dijo que no sería la primera vez que la bestia de la familia de los camellos ayuda con una enfermedad. The Brussels Times precisó que este anticuerpo no serviría para una vacuna pero sí podría hacerlo para antivirales.

Los científicos de todo el mundo están luchando para encontrar un tratamiento que amortigüe el impacto de la pandemia a medida que se sigue expandiendo por todas las zonas geográficas del planeta.

Dos de los países considerados como potencias científicas, Estados Unidos y Rusia, registraron un incremento de 14 mil 308 y 10 mil 699 casos confirmados solo en las últimas 24 horas.

En Europa Occidental, Reino Unido registró otro de los mayores incrementos mundiales este viernes con un aumento de cuatro mil 649 casos nuevos para llegar a un total de 211 mil 364 infectados confirmados y 31 mil 241 fallecidos en territorio británico.

Desde territorio británico, la revista médica The Lancet dice que la mayor amenaza de Brasil, país al otro lado del Atlántico, es el presidente Jair Bolsonaro por el desprecio e incumplimiento de las medidas sanitarias. Este viernes es otro de los países con mayor incremento de contagios confirmados y llegó a los 140 mil 23 casos totales y nueve mil 600 defunciones.

Mientras algunas naciones incrementan la capacidad clínica para detectar mayor número de casos, como en el caso de Washington y Moscú, y otros pocos siguen sin otorgar la suficiente seriedad a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima hasta las 17:09 GMT de hoy un total de muertes ocasionadas en el mundo de 259 mil 593.