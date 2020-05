Revelan que Macaulay Culkin hará escena íntima con Kathy Bates

Macaulay Culkin regresará a la actuación en la próxima y décima temporada de American Horror Story, en el cual su personaje tendrá un acercamiento sexual con la actriz Kathy Bates, 30 años mayor que él.

Así lo reveló su creador Ryan Murphy en una reciente entrevista, donde aseguró que convenció al protagonista de Mi Pobre Angelito de volver a la actuación al proponerle este papel.

“Tenía este papel muy loco. Y pedí hablar con él (Culkin) por teléfono y estuvo de acuerdo. Cuando hago castings nunca dejo que nadie lea nada, usualmente. Así que le conté sobre el personaje y le dije que tenía una escena loca de sexo erótico con Kathy Bates. Él dijo ‘suena como el papel que nací para interpretar”, declaró Murphy al portal de E! News para revelar que, con tal de conseguir al actor de 39 años, no dudó en compartir con él más información de lo habitual.

El actor llevaba años prácticamente retirado del mundo de la actuación, los únicos trabajos que ha realizado en los últimos años han sido cameos o papeles secundarios en proyectos de amigos, como la serie Dollface en la que participa su novia Brenda Song o la película Changeland, y a medias se ha dedicado a su portal 'Bunny Ears'.

“Siempre me ha encantado el trabajo de Macaulay Culkin. Me encanta todo lo que hizo, me encanta su interpretación en Mi Pobre Angelito, también me encantaron sus trabajos más antiguos y los más recientes. Y no ha trabajado en mucho tiempo”, confesó el productor y guionista de la serie de terror.

Por lo que en la nueva temporada se integrará junto a la afamada actriz, Kathy Bates de 71 años, al elenco que estará conformado por Sarah Paulson, Evan Peters, Billie Lourd, Leslie Grossman, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross y Finn Wittrock.