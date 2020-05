Responde López-Gatell a críticas sobre cifras de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta las críticas del exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, José Narro Robles, sobre la manera en que su gobierno ha contabilizado las cifras de contagios de COVID-19. "Hay estas opiniones que, insisto, debemos aceptar, porque somos libres; el doctor Narro también opinó y fue muy cuestionado, pero pues tiene derecho, todos lo tienen".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional el Ejecutivo dijo que incluso hay críticas como las del gobernador Miguel Barbosa (Morena) que se deben aceptar, porque hay libertad de expresión. El miércoles pasado en su cuenta de Twitter, el doctor José Narro publicó que es imposible afirmar que se ha aplanado la curva de pandemia: Con los datos de "López-Gatell (...) llegar a los primeros 6 mil 500 casos positivos de COVID-19, nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos llevó 8 días. Acumular los terceros, sólo 6 días. Los 6 mil 500 casos más recientes, únicamente 5 días. ¿De verdad aplanamos la curva?".

Por la noche en conferencia de prensa Hugo López-Gatell respondió a las críticas de gobernadores y exsecretarios de Salud, en el sentido de que sus cifras no tienen credibilidad. "Bienvenida la crítica y la pluralidad", dijo.

Agregó que los exfuncionarios y demás especialistas están en la libertad de ofrecer su opinión, puesto que en el país existe libertad de expresión y de prensa. "Hay estilos, preferencias y aquí trabajamos sobre ciencia, pero no quiere decir que la gente se prive de opinar, a mí me gusta la obra de Siqueiros y hay a quien no, si quieren opinar, qué bien, hay un país libre, hay que recordarnos que existe libertad de prensa".

Con mil 982 casos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas, México rompió récord en el número de contagios de un día para otro, en total suman 29 mil 616 personas diagnosticadas con el virus, lo mismo ocurrió en cuanto a fallecimientos, pues se registraron 257 nuevas muertes, la cifra más elevada, con lo que suman 2 mil 961 informó la secretaría de Salud.

En conferencia de prensa José Luis Alomía, director de Epidemiología, dijo que a la fecha hay 7 mil casos activos de COVID-19, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días y aún pueden transmitir la enfermedad. Agregó que la Ciudad de México, Baja California y Estado de México son las entidades consideradas "focos rojos" de la epidemia. En cuanto a ocupación hospitalaria, mencionó que a nivel nacional hay 13 mil 688 camas disponibles y 6 mil 754 están ocupadas, sobre las de cuidados intensivos dijo que es de 27%.

Por la mañana, López Obrador dijo que debido al incremento en el número de contagios los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala se suman a las entidades prioritarias de atención, por lo que se reforzará la ayuda en el combate a esta pandemia. "Tenemos una reunión para fortalecer estos nuevos estados, se trata de Morelos, Cuernavaca, sobre todo; Guerrero, Oaxaca, Veracruz, y Puebla, Tlaxcala".

El Presidente informó que se enviará a cada uno de los estados a un representante del gobierno federal para reforzar la ayuda en la contingencia sanitaria, y donde hoy se espera que llegue a su pico máximo de contagios. Por otro lado el presidente rechazó la propuesta del CCE de adquirir deuda pública para enfrentar la crisis económica y advirtió que ningún grupo puede imponer su política.

El mandatario señaló que "con todo respeto" no continuará con más de lo mismo, no habrá rescates para potentados. "Si hay una quiebra para una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, o los socios o los accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie". Aseguró que es una inmoralidad usar al Estado para rescatar a empresas o instituciones financieras en quiebra.