Maestros no cumplen con perfil: Valdés

El subsecretario de Educación en la región Lagunera de Durango, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, negó que se le deba el sueldo de cuatro meses a 200 docentes y explicó que las declaraciones que hizo recientemente un grupo de maestros de la escuela secundaria Simón Bolívar encabezados por Juan Villarreal son "tendenciosas y falacias".

El funcionario explicó que solo hay sueldos pendientes para 23 docentes del subsistema estatal que en su momento enviaron la documentación correspondiente, además de aclarar que el reclamo del citado grupo de maestros interinos no procede pues se trata de tres casos en donde no se cumple con el perfil de acuerdo a los requisitos que establece la Ley secundaria del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros.

"En el mes de enero admitieron a cuatro maestros sin la anuencia, sin la autorización por parte de la subsecretaría. Es hasta el seis de marzo cuando traen toda la papelería y dicen que son las propuestas para determinadas asignaturas. Desgraciadamente estas personas no cuentan con el perfil", mencionó.

Valdés Gutiérrez indicó que de forma personal ha atendido en tres ocasiones a los inconformes para explicarles que no procede su pago "toda vez que transgrede y violenta la ley". Además indicó que esto podría ir en perjuicio de su persona pues si firma esas propuestas, podría hacerse acreedor a sanciones administrativas por contravenir dicha ley.

"De tal manera que no hay argumento válido, yo lo lamento mucho porque siempre hemos estado abiertos al diálogo y a la negociación, y falta a la verdad Juan Manuel Villarreal en el sentido de que no se le ha atendido, yo, durante este tiempo los he atendido en tres ocasiones personalmente, la última vez fue el 18 de marzo y se les hizo hincapié nuevamente de que no es posible la contratación de estos maestros aunque ellos los hayan ingresado a la secundaria desde el mes de enero", mencionó.

Agregó que la Subsecretaría de Educación hará de cualquier manera una revisión minuciosa de todos estos casos. Explicó que al resto de los profesores sí se les hará el pago correspondiente y mencionó que el retraso obedece a la emergencia sanitaria por el coronavirus. "Yo espero que lo más pronto posible se les pague a los maestros", concluyó.