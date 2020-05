Guillermo Almada deja ver que la Liga MX regresa en julio

El director técnico de los Guerreros del Santos Laguna, Guillermo Almada, dio a conocer mediante un programa de radio con sede en su natal Uruguay, que las acciones del torneo Clausura 2020 se reanudarán hasta el próximo mes de julio, además de señalar que han existido ofertas por dos de sus jugadores estelares, quienes probablemente salgan del club Albiverde, a la brevedad.

PLANES DE LA LIGA

En entrevista al programa radial uruguayo "Derechos Exclusivos", el entrenador charrúa reveló que los planes de los federativos de la Liga MX, son que el Clausura 2020 regrese hasta dentro de dos meses "Hemos contemplado la semana anterior, semana de trabajo más alternativo. El que quería hacer, lo hacía y el que no, no. Tenemos mucho tiempo por delante, ya nos dijeron que no se jugaría ni en mayo ni en junio. Entre la segunda semana de junio sería el regreso a entrenamientos", comentó vía telefónica, ya que el estratega se encuentra actualmente en la Comarca Lagunera.

El torneo se Clausura 2020 en la Liga MX se suspendió en la fecha 10 y Almada sabe que los jugadores no regresarán al cien por ciento: "se va a precisar un tiempo más prolongado (de pretemporada) empezaremos directo de cero. Si queremos acelerar puede traer problemas y lesiones para los futbolistas", dijo. Ante todo, Almada recalcó: "lo más importante es proteger la salud de los jugadores y las de sus familias, lo importante es cuando volvamos que no falte nadie. Se han perdido muchas vidas", lamentó.

ESTILO DE JUEGO

Durante la misma plática, Guillermo Almada aceptó que otorgaron un periodo de descanso a los futbolistas, unas inusuales vacaciones en pleno mes de abril, sabiendo que la competencia no se reanudaría pronto y que es importante dar oportunidad a que los jugadores se relajen mentalmente: "la cabeza no va separada del futbolista, por eso la semana anterior optamos por darles un descanso. Ya los veíamos que el aspecto motivacional los va afectando, por el encierro, por el espacio que tienen, porque extrañan estar al aire libre", comentó.

La intensidad a lo largo y ancho de la cancha, presionando al rival y buscando siempre la portería rival, han sido características del Santos de Almada, quien defendió su estilo de juego que ha colocado a los Guerreros como uno de los mejores de la Liga MX: "el futbol intenso lo llevamos mucho a cabo, los futbolistas de Santos son los que más recorren, con mayor intensidad de juego. Es uno de los secretos en lo que nos ha ido bien. Junto con León nos han catalogado en los equipos que más demostramos y jugamos mejor", sentenció el sudamericano.

PRETENDEN A LOZANO

Además, el estratega Albiverde reconoció que sus compatriotas Brian Lozano y Fernando Gorriarán han sido piezas claves en su esquema y ya han sido pretendidos por otros equipos, incluso, se esperaba que salieran de Santos Laguna en el actual verano, aunque el mercado del futbol se ha postergado debido a la pandemia global. "El Huevo (Brian Lozano) fue el mejor jugador de la liga, es impresionante lo que rindió. Fue el goleador y el mejor jugador del campeonato pasado en Santos. Y ahora en esta temporada, para la prensa está entre los mejores jugadores de la liga", comentó Almada.

Añadió que: "Gorriarán es jugador de selección, no me cabe ninguna duda. Es el que tiene más recorrido en la liga mexicana, es un jugador muy completo. Tanto Lozano como Gorriarán son los dos que más figuran, los dos iban a ser transferidos en este período de junio,estoy seguro", señaló. Sin embargo, el director técnico Albiverde mantiene la esperanza de que los talentosos volantes uruguayos se mantengan en la plantilla de Santos Laguna, cuando menos hasta el próximo mes de diciembre: "nosotros le pedimos al dueño, que por favor los dejara 6 meses más con nosotros", culminó.