'Torreón es muy bonito', dice Juan Pablo Gil

El actor Juan Pablo Gil se encuentra muy agradecido con el público de la Comarca Lagunera y de otras partes de la República Mexicana, por la aprobación que le han dado a la telenovela Como tú no hay dos, una de las más vistas en las últimas semanas.

Gil platicó con El Siglo de Torreón del éxito del melodrama de comedia y de cómo ha logrado sobrellevar el confinamiento que lleva en su casa, al lado de su familia en Culiacán. Además dijo que, "Torreón es muy bonito".

"Estoy muy feliz y agradecido con la gente. Estoy encantado con la respuesta de los televidentes. Ahora que estamos encerrados qué mejor que disfrutar de este proyecto lleno de alegría".

"Entre tantas noticias tristes, mínimo tenemos por qué sonreír gracias a esta telenovela y de esta manera sobrellevamos esto que parece una película de ciencia ficción", comentó vía telefónica.

En la trama, Juan Pablo da vida a Adán Orozco, un muchacho sin malicia que fue condicionado desde niño para creer en la religión inventada de su madre llamada "La flama divina".

"Es un chico que trata de salir adelante y vive con el temor de fallarle a su mamá, "Amelia" (María Fernanda García). Es tímido y poco sociable, ya que fue aislado desde pequeño para alejarlo del pecado".

Sobre laborar al lado de María Fernanda y de Héctor Holten quien da vida a su padre, Héctor, Gil manifestó que ha sido una gran experiencia, al igual que trabajar con los otros actores del melodrama como Adrián Uribe y Azela Robinson.

"Ha sido increible la convivencia. No había trabajado con María Fernanda y Héctor. Son grandes actores, saben muy bien lo que hacen y la verdad es que les he aprendido bastante".

En cuanto al fanatismo religioso que vive su personaje, Juan Pablo externó que se da mucho no solo en México sino también en otras partes del mundo. Dijo que hay que tener cuidado con esto.

"Hay muchas religiones que las personas se inventan y eso cada vez es más común. Estamos tratando de hacer un reflejo de la sociedad, de cómo se inventan cosas y hasta creen en el osito Bimbo".

Por otro lado, Juan Pablo comentó que debido a la contingencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus otros proyectos que tenía fueron parados hasta nuevo aviso.

"Tenía otros planes, además de Como tú no hay dos. Veremos si hacen o no. Haber qué pasa. He mandado también castings por video y esperemos que cuando esto termine tengamos chamba".

"En el mes de octubre se estrenará la película Locas por el cambio en donde comparto créditos con Sofia Sisniega y José María Torre. Está muy buena, espero que su estreno no cambie de fecha por esta pandemia", sostuvo.

Juan Pablo Gil reveló cómo está llevando el confinamiento en su hogar y aprovechó para recordar a los laguneros que si no tienen a que salir se resguarden en sus hogares.

"Trato de hacer ejercicio, de jugar Nintendo, de cocinar. Recién me puse a cambiar las regaderas. Estoy conviviendo mucho con mi familia y déjenme decirles que debido a este encierro aprendí a tocar el ukelele".

Juan Pablo, quien saltó a la fama por el personaje de Carlos en el filme Nosotros lo nobles, dijo que debido a que vivió un tiempo en Monterrey, pudo conocer la Comarca Lagunera.

"En la Comarca tengo amigos y familia. Torreón es muy bonito. Hace tiempo íbamos a ir con la obra de teatro, Todo sobre mi madre, pero se canceló la ida. Espero volver pronto a Torreón", concluyó el también protagonista de la serie El dragón que se encuentra en Netflix.

Trayectoria

A Juan Pablo se la ha visto en:

*Nosotros los nobles. *Todo sobre mi madre. *Como tú no hay dos. *Mi corazón es tuyo. *El dragón. *El vuelo de la victoria. *A que no me dejas.