BELLEZA EN CUARENTENA

En nuestro día 26 de Vibremospositivo, nos acompaña Neo Dubois, de República Dominicana, estilista y cosmetólogo con experiencia de 15 años en el mundo de la belleza y nos comparte desde Houston, su hogar desde hace cinco años, los tips de belleza para aplicarlos esta cuarentena. Neo recomienda, sobre todo, aprovechar mucho los tratamiento naturales con productos que tenemos a la mano en nuestra casa como el huevo, mayonesa, aceite verde, de oliva o leche. Podemos usar también mascarillas para el cabello y también para el cutis, que con estos productos nos van a beneficiar mucho. Ahora que no podemos salir y que además tenemos el tiempo para invertir más en nosotros, recuerda que verte bien es sentirte bien.

Si eres de los que no está muy involucrado en el cuidado de la piel y el cabello pero quieres empezar, comienza por una rutina básica: lavarse la cara antes de irse a dormir te va a ayudar a no irte con ningún residuo en el cutis y después emplea una crema hidratante. Por las mañanas lávate la cara de igual forma de nuevo una crema hidratante y un bloqueador solar durante el día incluso aunque no salgamos o estemos expuestos al sol las luces de la computadora y el teléfono también afectan nuestra piel y pueden maltratarla. Otro punto importante es trata de hacer algo natural a tu piel por lo menos una vez a la semana, una mascarilla de miel, o una exfoliación con aceite y bicarbonato, y no debemos olvidar lo más importante: la alimentación, comer vegetales, así tu ingesta de agua se va a reflejar no sólo en tu cutis, sino también tu cabello, en el crecimiento de las uñas y por más increíble que suene, en tu estado de humor.

Si te interesa eliminar las ojeras, pon unas rodajas de tomate o pepino y ten en tu refrigerador dos cucharas para desinflamar las bolsas. Neo es muy naturalista pero si también te interesa la cosmetología como para las arruguitas, el definitivamente recomienda el botox a partir de los 25 años en adelante , que es cuando nuestra piel comienza a reducir la producción de colágeno. Mientras más temprano comiences a cuidar tu piel en cuanto edad, mejores resultados vas a tener, y el botox es una excelente opción, cuidando tu retoque cada seis meses.

Además de nuestros tips de belleza, Neo nos pone el ejemplo de cómo se debe ser agradecidos a pesar de la situación, agradecer que estamos en un lugar seguro, con nuestras familias sanas y con salud. Todos estamos en una situación difícil en materia económica, pero no perdamos de vista lo que es importante en nuestra vida: nuestra salud mental, manténte positivo.

Recuerda mente sana, cuerpo sano, cuidemos todas las áreas de nuestra vida para vibrar de forma mas positiva.

¿Cuidas tu belleza exterior e interior? Cuéntame a [email protected]