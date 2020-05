Levantan multas en Torreón a diestra y siniestra

Los agentes de Tránsito y Vialidad andan muy activos levantando infracciones a diestra y siniestra por cualquier motivo. "Tal parece que traen radar integrado en la cabeza y detienen a quien ellos quieren con el argumento de exceso de velocidad", declaró Pedro García Aranda, presidente del Consejo de Vialidad de esta ciudad.

Informó que ha recibido innumerables quejas de integrantes de la Cámara de Comercio y de la Canacintra, en el sentido que los elementos de Tránsito están a la caza de los automovilistas para levantarles infracción.

"No sé si el director de Tránsito les exige un mínimo de infracciones, lo que sí es cierto es que todos los agentes se dedican más a levantar infracciones por todos lados, que a dar vialidad y eso no está bien, menos ahora por la cuestión de la contingencia sanitaria y el hecho que la gente no tiene dinero para estar pagando infracciones", añadió García Aranda.

Algo que llama la atención, dijo el presidente del Consejo de Vialidad, es que los agentes de Tránsito se dedican a infraccionar más a los jóvenes, de acuerdo a las quejas que le han presentado.

"Este temporada no es el momento para andar con el afán recaudatorio por parte de los agentes de Tránsito o quizás esas son las instrucciones que tienen los elementos y están cumpliendo al pie de la letra", enfatizó.

Esta actitud mostrada por los agentes de Tránsito, dijo, deja mal parada a la ciudad ante los ojos de conductores de otras partes del país y eso es obvio que es negativo.

Adelantó que tratará de entrevistarse con el director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal, para tratarle el asunto y solicitarle una mejor actitud de los agentes a su mando, dado que las quejas son constantes.

Agentes

