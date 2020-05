Rafael Nadal asegura que el paro por COVID-19 afectará a tenistas veteranos

El tenista español, Rafael Nadal reflexionó sobre los estragos que puede causar el COVID-19 en las carreras de él y sus colegas más experimentados, a diferencia de los jóvenes.

"Esto no afecta igual a todo el mundo. No es lo mismo alguien con 38 años como Federer u otro con 21. Si me hubiera pasado esto con 21, diría que es horrible pero aún tendría toda la carrera por delante”, comentó.

Por otra parte, el número dos del mundo, acorde con el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), habló en primera persona, respecto a los problemas que considera podría generar el coronavirus en lo que le resta como tenista profesional.

“Con más años, te restan opciones de ganar títulos importantes. A mí me afectará, con un cuerpo desgastado como el que tengo. Requerirá de mucho trabajo volver a estar al 100%; sin embargo, confío en volver a aspirar a todo al regresar", culminó.