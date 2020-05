Futbolista se niega a salir de casa por temor al COVID-19

Rafael "Fali" Giménez, central del Cádiz, no volverá a los entrenamientos de su equipo por miedo a contagiarse y aseguró que mientras no haya una vacuna se quedará en casa, "por la seguridad de mi familia".

En entrevista a Onda Cero de España, el defensa justificó su decisión: "Tengo mucho miedo de salir de casa. Ya lo he dicho y me mantengo, tengo mucho miedo. No he salido ni con las niñas ni he paseado ni nada. Estoy más tranquilo en mi casa".

Además de esto, afirmó que no cobrará su salario del club y entendería si lo despidiesen: "Soy un tío de palabra y entendería perfectamente lo que me quisieran hacer y en cuanto a la nómina, si me llega la devolveré, no cobraré algo por lo que no he trabajado".

El resto de la plantilla, asegura: "Me ha apoyado. No voy a dar nombres, pero hay muchos jugadores que tienen miedo a jugar, me lo han dicho. Yo volveré cuando haya una vacuna o un fármaco que frene el coronavirus".

Si ya no tiene cabida en el equipo, lo aceptará: "Intentaré buscar un trabajo de lo que sea. Si en otro trabajo tengo riesgos tampoco trabajaré. Me estoy apretando los pantalones, tengo un poco de dinero ahorrado".

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, dijo al respecto: "Está equivocado, pero no miente a nadie. Él tiene miedo y tenemos que trabajar en quitarle el miedo. Yo creo que voy a conseguir recuperar a 'Fali'".