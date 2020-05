Alistan comunidades en Texas segunda fase de reapertura

Paul Del Rincón, jefe de Aduanas y Protección Fronteriza en el puerto de Eagle Pass, confirmó a Notimex que los cruces por compras y motivos no esenciales continúan cancelados de forma indefinida para quienes no sean ciudadanos o residentes estadounidenses.

En tanto autoridades del condado de Maverick, donde se ubica Eagle Pass, discutieron hoy los últimos detalles para reabrir el resto negocios que seguían en cuarentena.

Se informó que en el caso de salones de baile podrán realizar bodas al 25 por ciento de su capacidad, mientras que salones de belleza y peluquerías también operarán bajo algunas restricciones desde mañana viernes.

El 18 de mayo abrirá la última serie de establecimientos, comprendiendo gimnasios, fábricas y parques locales.

Desde este jueves se ha registrado un considerable aumento de cruces de vehículos en los puentes internacionales de esta frontera, no obstante, todos son conductores de Estados Unidos.

En Eagle Pass, Texas se han registrado 26 contagios de COVID-19 y ningún deceso.

'Habrá más contagios'

El gobernador republicano Greg Abbott admitió a legisladores, en un audio filtrado por Progress Texas, que reabrir el estado conducirá a un incremento en su propagación.

"El hecho de la materia es que todos los reportes médicos y científicos muestra que si tienes una reapertura en las secuelas de algo como esto, llevará a un incremento en su propagación".

