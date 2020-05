Nunca he sido su hija: responde Frida Sofía a Alejandra Guzmán

El pleito entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán parece no tener fin, y es que después de que la rockera compartiera un video desmintiendo todas las acusaciones que su hija ha hecho sobre ella, ahora fue la joven quien decidió responder a su madre a través de redes sociales.

En una grabación compartida en sus historias de Instagram, la nieta de Silvia Pinal señaló que es víctima de su madre y manifestó hallarse cansada de estar en constante conflicto con la intérprete de Hacer el amor con otro.

“Es un veneno al alma y lo que más me duele es que en realidad se ha vuelto una guerra entre madre e hija. Yo sé que nunca he sido su hija, siempre me reclama '¿Por qué compites conmigo?'", expresó.

“No estoy tratando ni de manchar la imagen de nadie. A ver, tampoco me estoy haciendo la víctima, soy víctima y aparte víctima de este p*nche lavanderío. Siempre me hago bien p*ndeja y trato de que no me duela, pero me duele, lo que más duele es que se burlen de algo que te destroza”, añadió.

Luego de que Guzmán mencionara que su hija necesitaba ayuda psicológica, Frida comentó que está dispuesta a realizarse los estudios, para que constate su estado mental, aunque le pidió lo mismo a la rockera.

“Una cosa es ser madre y otra cosa es parir, la defendí toda mi vida, que ella salga con su cara para decirme enferma mental... me encantaría ir a una evaluación pero las dos y hablar...ella también publica todo... cuando mi vida siempre ha sido pública”, indicó.

Ante la ola de críticas recibidas en su contra por parte de los fans de su mamá, Sofía respondió.

“Me vale que idolatren a ‘yo te esperaba’. Estoy hasta la madre de que me comparen, estoy hasta la madre de que asuman, estoy hasta la madre de que me aconseje la gente que no sabe ni qué pedo ¿vieron, sintieron, estuvieron? ¿no? entonces cállense”, agregó.