Adele genera debate en redes tras su transformación física

Luego del lanzamiento de su álbum 25, en 2015 y el final de su gira Adele Live 2016, el 29 de junio de 2017 en Londres, la cantante británica Adele hizo una pausa en su carrera musical, tiempo que, aparentemente, dedicó a transformar su apariencia física, la cual ha despertado un sinfín de comentarios, al mostrarse delgada y dejar la imagen que la acompañó en sus inicios.

Cuando Adele disfrutaba del éxito de su material discográfico 21, del que se desprendían temas como Rolling in the Deep y Set Fire to the Rain, recibió algunos comentarios sobre su imagen por parte del diseñador de modas Karl Lagerfeld; para entonces, la intérprete tuvo a bien comentar que su intención en la vida, jamás fue parecer una modelo de revista.

“Represento a la mayoría de las mujeres y estoy muy orgullosa de eso”, sostuvo la cantante en una entrevista para el portal People en 2012, aquellas palabras se convirtieron en un sello para Adele; había a quienes no les importaba la apariencia física de la cantante, únicamente su voz y su reinvención musical en cada melodía que lanzaba.

Incluso sus fotografías antes del cambio en su apariencia física, alcanzaban millones de “me gusta”, sinónimo de aprobación inmediata en la era de redes sociales, empero el 24 de octubre de 2019, la ganadora de 15 premios Grammy, reapareció en su cuenta oficial de Instagram con una fotografía en la que sus facciones se apreciaban diferentes.

Con cuatro millones de “me gusta” y comentarios de asombro ante el cambio físico, la apariencia de Adele resaltó ante la opinión pública, algunos comentaron que incluso antes de perder algunos kilos, ya era hermosa, y otros más veían los cambios como algo positivo en su imagen, pues ahora se veía mejor, y ese, es uno de los temas a debate en los últimos días.

“¿Adele no era hermosa desde antes?”, han sentenciado varios usuarios en redes sociales, tras la nueva fotografía que Adele publicó con la finalidad de festejar sus 32 años y agradecer a los servicios médicos que hacen frente al COVID-19; en el registro fotográfico, la cantante luce un vestido negro que deja ver su esbelta figura.

La activista Melissa Blake comentó al respecto: “Veo que Adele está en tendencia porque la gente dice lo hermosa que es desde que perdió peso. Todos, ya hemos superado esto... Su peso no determina su belleza. Tu apariencia no determina tu belleza. El número en la escala no te hace digno o indigno”.

En tanto, usuarios también destacaron que referir comentarios como “Se veía mejor antes”, podrían ser considerados actos de “Body Shaming”, una práctica que consiste en realizar críticas al cuerpo de otras personas; algunos otros refirieron: “Cuando dejemos de hablar de Adele o de cualquier otro artista sólo porque bajó o subió de peso, entenderemos que ‘lo esencial es invisible para los ojos’”.

En entrevista para el portal Hollywood Life, Camila Goodis, exentrenadora de Adele, compartió que el proceso de cambio de la cantante pudo deberse a su reciente separación de Simon Konecki, acto que desencadenó en una gran motivación para sentirse bien, preocuparse por su salud y más allá de su apariencia física, ser una mujer sana para su hijo.

Goodis detalló que el proceso que enfrentó la cantante, se basó en modificaciones en su alimentación: un 90 por ciento fue gracias a su dieta y el resto al ejercicio físico, sin embargo, aquellos detalles dejan de ser importantes ya que la intérprete es una de las voces más importantes e imponentes de la escena musical en todo el mundo, misma que espera su regreso a la música en el mes de septiembre.