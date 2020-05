Señala PRI Durango represalias de Marina Vitela a regidores

Piden a la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, que no “ahorque y ahogue” a los regidores bajo la amenaza del “garrote o de darles o no darles” lo que por derecho tienen y les corresponde.

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda asegura que cuando los ediles no piensan y votan como ella quisiera, hay represalias por lo que el partido le pide que con base en lo que los regidores representan y han tenido siempre de apoyos para poder hacer su trabajo y ayudar a la población, todos los ediles, sin distingo y sin hacer diferencias, reciban lo que por ley y por historia les toca.

“Sabemos que cuando no piensan y no votan como ella quisiera, hay represalias (...) No queremos pelearnos, queremos ser una oposición responsable pero oposición y ellos también deben de entender que es nuestro rol, el síndico debe entender nuestro rol, así como él jugó ese rol cuando éramos gobierno, pedimos respeto, queremos llevar el mejor de los órdenes debido pero con firmeza vamos a seguir siendo un partido que se va a reorganizar, se va a reagrupar y pronto estaremos viendo resultados”, mencionó.

En la actualidad, el PRI tiene representación en el Cabildo por medio de cinco regidores que son Francisco Bardán Ruelas, María Aideé Liliana Román Vázquez, Juan Moreno Espinoza, Anavel Fernández Martínez y Estrella Morón García, sin embargo, en la mayoría de los puntos a tratar durante las sesiones del máximo órgano, los primeros dos casi siempre votan en contra y el resto a favor.