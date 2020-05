Scott Disick deja rehabilitación tras filtrarse foto

Scott Disick, expareja de la socialité Kourtney Kardashian y padre de sus tres hijos, salió del centro de rehabilitación en All Points North Lodge en Colorado, tras la filtración de imágenes donde aparece dentro del lugar.

Sin embargo, según la revista People: "Disick está enfocado en mejorar para ser un mejor hombre y padre, pero después de que sus fotos fueron dadas a la prensa, tuvo que salir de APN debido a que no es un lugar seguro para él. Necesita estar en algún lugar privado donde pueda trabajar en las cosas que le impiden ser quien quiere ser. No puede llegar allí si no está seguro, por eso se fue”, dijo la fuente a la revista.

Por su parte, el abogado de Disick, Marty Singer, desmintió que el ingreso en este centro fue por una recaída en el alcohol y las drogas y que más bien se debió a una situación emocional.

"En un esfuerzo, por finalmente llegar a un acuerdo y lidiar con el dolor que Scott ha estado sufriendo en silencio, durante muchos años, debido a la muerte repentina de su madre, seguida de la muerte de su padre, tres meses después, Scott tomó la decisión de registrarse en un centro de rehabilitación la semana pasada para trabajar en sus traumas pasados. No registró ningún abuso de alcohol o cocaína", dijo.

Aseguró que se tomarán medidas legales ante este hecho y que demandarán a quien resulte responsable. "Estamos alarmados por esta invasión extrema de la privacidad y planeamos emprender acciones legales inmediatas”, dijo Singer a People.

Mientras tanto el clan Kardashian apoya en todo a Disick y a Sofía Richie, su actual pareja.