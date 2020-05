Netflix anuncia próximo estreno de Spike Lee en la plataforma

El cineasta Spike Lee anunció este jueves en Twitter que el próximo 12 de junio presentará en Netflix su nueva película, "Da 5 Bloods".

Con un reparto en el que figuran Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser, Jean Reno y Mélanie Thierry, Da 5 Bloods narra la expedición de cuatro afroamericanos veteranos de la guerra de Vietnam que regresan a este país para buscar los restos mortales del caído líder de su escuadrón.

El medio especializado Indiewire aseguró que, aunque se estrenará en Netflix, Lee tenía previsto lanzar la cinta en los cines antes de que la pandemia cerrara las salas, por lo que, debido a los últimos cambios de la Academia de Hollywood, "Da 5 Bloods" podrá entrar en la carrera de los Óscar.

Da 5 Bloods es la primera cinta del director después de BlacKkKlansman (2018), una película que le dio el primer Óscar de su carrera (mejor guion adaptado).

Here Iz Da Teaser Poster For Da 5 BLOODS. The New Spike Lee Joint Will Drop Globally On NETFLIX-Friday June 12th. Please Check It Out. PEACE And LOVE,Spike @strongblacklead @netflixfilm pic.twitter.com/C832EkGorS — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) May 7, 2020

No obstante, Lee, uno de los realizadores más interesantes de las últimas décadas, sí había recibido previamente una estatuilla honorífica de la Academia por su excepcional contribución al cine.

En la amplia filmografía del director sobresalen títulos como She's Gotta Have It (1986), Do the Right Thing (1989), Malcolm X (1992), He Got Game (1998), 25th Hour (2002) o Inside Man (2006).

Siempre comprometido con la lucha por el respeto a la comunidad afroamericana y el combate contra el racismo, Lee fue uno de los protagonistas de la última gala de los Óscar por sus críticas implícitas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Las elecciones presidenciales de 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos. Estemos en el lado correcto de la historia. Hagamos la elección moral de amor contra odio", dijo Lee sin mencionar explícitamente al mandatario.

"'¡Hagamos lo correcto!'", finalizó el cineasta en alusión a Do The Right Thing, el título original de una de sus películas más famosas.