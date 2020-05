¿Quién es la joven novia de Vicente Fernández Jr.?

A pesar de que Vicente Fernández Jr. aún no concluye el trámite de divorcio con Karina Ortegón, el cantante presume a su nueva novia en redes sociales, quien es 19 años menor que él.

Se trata de la joven empresaria Mariana González Padilla, conocida como la “Kim Kardashian Mexicana”, apodo que se ganó en Internet tras poseer un cuerpo curvilíneo como el de la famosa estadounidense, figura que la ha llevado a ser la imagen de boutique dashans.

A la también modelo parece no haberle importado que el cantante tenga 56 años, pues asegura que desde que se conocieron están muy felices.

“Es un hombre excelente, me abre la puerta, caballeroso”, “Desde que despierto tengo un mensaje de te amo. Me dedica canciones”, dijo González en una reciente entrevista.

Durante la misma, reveló cómo fue que se conocieron.

“Tengo mi red social. Él me mandó mensaje y me dice que es mi super fan. Después volvemos a contactarnos y me dice: ‘¿me da una oportunidad de decirle todo esto en persona?”, narró la mujer a People.

Pese a que su relación tiene poco de haber comenzado, reveló que el hijo de “Chente” ya planea casarse con ella.

“Él ya me lo ha propuesto, todavía no tenemos fecha porque apenas vamos comenzando y yo le dije: ‘Estoy muy contenta, nos estamos tratando, y si todo funciona y voy a ser la mujer que lo hará feliz, adelante’: sí me lo ha dicho, está en los planes, pero que sea cuando tenga que ser”.

Esta sería la tercera vez que Vicente contraería nupcias, pues en 2007 se casó por primera ocasión con la reconocida periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, pero su matrimonio terminó luego de 8 años, en 2015.

Dos años después, en 2017, se casó con Karina Ortegón de quien espera divorciarse pronto.