Iron Maiden anuncia su retiro temporal de los escenarios

La banda de heavy metal Iron Maiden no ofrecerá conciertos hasta junio de 2021 a causa del COVID-19, así lo informaron esta mañana de jueves.

Después de cancelar diversas funciones en las últimas semanas sumándose a las medidas que a nivel mundial buscan terminar con la pandemia, los británicos explicaron que no será hasta dentro de un año que regresen a los escenarios.

"Estamos agradecidos de decirles que pudimos reagendar nuestros propios shows en Europa de nuestro "Legacy of the beast tour" para junio/julio de 2021 con excepción de Moscú, San Petersburgo, Weert y Zurich que desafortunadamente no pudimos re organizar en ese periodo", escribió la banda en su cuenta oficial de Instagram quienes además agregaron dos shows a la lista (Arnhem y Antwerp).

Por el contrario Iron Maiden explicó que su regreso a los festivales donde aparecían como headliners y que también fueron pospuestos es complicado ya que tendrán un 2021 muy ocupado, pero esperan pronto estar de vuelta en estos eventos masivos.

Presentaciones que tenían contempladas en este año en Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Japón, Dubai e Israel podrían realizarse hasta 2022.

"La banda está bien y les envía los mejores deseos, están esperando regresar a los escenarios el próximo año y verlos a todos ustedes así que por favor sigan cuidándose y sean inteligentes", cierra el comunicado.

La banda integrada por Steve Harris, Dave Murray, Nicko McBrain, Janick Gers, Adrian Smith y Bruce Dickinson, celebró el pasado 14 de abril los 40 años de su primer álbum de estudio homónimo.