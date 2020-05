Kevin Spacey compara la pandemia con la caída de su carrera

Kevin Spacey apareció hace unas semanas en un video grabado desde su casa, donde llamó la atención al comparar la caída de su carrera en Hollywood con la problemática actual de la pandemia que afecta a miles de personas en el mundo.

“Mi trabajo, mis relaciones y mi posición en mi propia industria desaparecieron en cuestión de horas. Y si bien es posible que nos hayamos encontrado en situaciones similares, aunque por razones muy diferentes, sigo creyendo que algunas de las luchas emocionales son muy parecidas”, dijo tras manifestar que se pone en la piel de aquellos que han perdido su trabajo a causa del COVID-19.

El protagonista la serie House of Cards provocó las reacciones en redes sociales al comparar su situación con la actual problemática que enfrentan muchos al no poder salir de sus hogares y no tener ningún control.

“Estaba ocupado definiéndome que cuando paré, no tenía ni idea de qué hacer. Me pregunté lo que nunca me había preguntado, si no puedo actuar, ¿quién soy?”, expresó para Bits Pretzels.