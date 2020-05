Estudio revela los tres alimentos más nutritivos del mundo

Una dieta saludable siempre es buena para mejorar tu estado físico, por ello en esta ocasion en Menú te diremos cuáles son los tres mejores alimentos a nivel global y por qué debes consumirlos.

Un estudio publicado en Plos One, revista científica de la Biblioteca Pública de la Ciencia, dio a conocer el estudio que se le realizó a mil alimentos, entre ellos, frutas, verduras, leguminosas, semillas y carnes, para demostrar cuáles son los más nutritivos.

Los mil alimentos crudos que fueron estudiados pasaron por un método de análisis que utilizó la información nutrimental de cada uno, así como las correlaciones que existen entre los mismos, esto ayudó a conocer el equilibrio nutricional que pueden tener los alimentos seleccionados.Leer también: ¿El agua de canela es capaz de quemar grasa del vientre?

El estudio realizado por la Fundación Nacional de Investigación de Corea realizó una base de datos donde recaban las características positivas de alimentos que son globalmente consumidos, con ello, se llegó a la conclusión de los siguientes son los mejores debido a las propiedades nutricionales que poseen.

Este pescado poco popular ha conseguido el tercer lugar en la lista de mejores alimentos por su equilibrio nutricional. De acuerdo con información de la SeafoodSource, la perca oceánica aporta 94 calorías, tiene solo 0.2 gramos de grasas saturadas y es una excelente fuente de proteínas y Omega 3.

Esta fruta tropical con pulpa blanca tiene un muy buen equilibrio nutrional, por lo que obtuvo el segundo lugar de entre los mil alimentos estudiados. La chirimoya tiene un alto contenido de calcio, según información de un articulo publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Agricolas en Cuba, este alimento no contiene grasas, es una fuente importante de vitaminas del complejo B, hierro, fósforo, agua y proteínas.

El estudio concluyó que las almendras son el mejor alimento del mundo, los investigadores afirmaron que el valor nutrional de las almendras es superior debido a que sus propiedades están en equilibrio y no tienen efectos contrarios en el organismo.Un estudio publicado en la Journal of Agricultural and Food Chemestry menciona las almendras son capaces de reducir los niveles de colesterol en la sangre, poseen minerales como el calcio y el magnesio, fitonutrientes y pueden regular el peso corporal.