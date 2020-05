Sorprende la fuerza del veterano Mike Tyson

Mike Tyson, uno de los mejores boxeadores pesos completos de todos los tiempos, está por regresar a los encordados luego de 15 años de su última pelea profesional en una carrera que lo llevó a ser uno de los peleadores más populares de todos los tiempos.

Mike, originario de Brooklyn, Nueva York, ha estado entrenando con el coach Rafael Cordeiro, un reconocido preparador de peleadores de Artes Marciales Mixtas, con el objetivo de realizar peleas de exhibición, pero no con cualquiera. Rafael le dijo a la cadena estadounidense ESPN que la fuerza del excampeón es como la que tenía cuando era reconocido popularmente como el "hombre más malo del mundo" y que se convirtió en el peleador más joven de toda la historia, en conseguir el título máximo, el de los pesos completos.

"Nunca me esperaba lo que me encontré: un tipo con la misma fuerza y velocidad que un chico de 21 años", afirmó Rafael Cordeiro, quien es reconocido como uno de los mejores entrenadores del mundo en cuanto al MMA y ha tenido bajo su gestión a campeones como Kelvin Gastelum y Fabricio Werdum. "Cuando entreno con él me pongo los guantes cerca y veo pasar sus puños cerca de mi cara… y toda mi vida pasa por mi mente… mi esposa, mis hijas, mi perro, veo todo porque pienso…"voy a morir aquí" comentó el longevo coach.

Tyson ha sorprendido al mundo entero al someterse a un régimen alimenticio y de entrenamiento, pero no está confirmado su regreso al boxeo.