Euforyah y su concepto sugerente

Hay vidas que no se pueden desviar de su destino y optar por otros caminos. Desde el principio firman un tipo de sentencia futurista. Tal es el caso de Alejandro López Saldivar, la mente y talento detrás de Euforyah, un concepto musical lagunero que sugiere a explorar otros sonidos y estilos que inviten a conocer nuevas experiencias sonoras.

Criado en un hogar musical, Alejandro comenzó, sin saber, a esculpir un gusto por el universo de la música influenciado por familiares directos que les sacaban las bondades a los instrumentos. Ahí, con lupa en mano, comenzó su exploración en cuestión de géneros.

"Mi familia era de muchos músicos y de toda la vida me ha gustado mucho. Aprendí por mi familia, escuchando sus influencias y así un poco por mi cuenta fui aprendiendo. Mi papá es cantante y suele tocar un poco la guitarra ya casi no, pero antes sí".

Así, el pequeño Alejandro comenzó a manejar la guitarra, al no hacer conexión con esta, le siguió con la flauta, instrumento con el que tampoco logró una relación fructífera.

Al final y luego de varios intentos, se acurrucó en el sonido del teclado, pero más que eso, fue llevando su embarcación al mar de la producción y el canto, lugar donde actualmente permanece anclado.

En las aulas de una facultad de sistemas conoció a un amigo que disfrutaba de grabar y hacer mezclas; en esa atmósfera nació el dúo de rap AYYA, y Alejandro López se modificó a Alel, ahí navegó y aprendió un tiempo. Luego, lanzó su primera maqueta como solista titulada Tentaciones en enero del 2016 bajo su alias actual, Euforyah, con el que se aventuró a probar un sonido distinto y producción propia .

Sobre cómo ha sido el proceso de conocer sonidos y referencias para así al final tener una base con su propio sello, el joven músico compartió que: "Pasé por muchos procesos de experimentación. Desde que tenía aproximadamente como unos 15 años fue cuando comencé más de lleno a realizar música y pasé por muchos géneros hasta encontrar mi propio sonido".

Relató que el reggae, las baladas y el rap, fueron parte de su exploración sonora que lo llevó también a orillarse a una influencia un poco más melódica. Actualmente se define como un compositor y productor de R&B con fusión de electrónica, trap y sonidos alternativos.

Entre sus influencias, acepta, siempre se habrá de encontrar el estilo de The Beatles, de Michael Jackson The Weeknd, de Stevie Wonder y de Prince.

Cabe mencionar que después de haber lanzado múltiples sencillos a lo largo del 2017 y 2018, actualmente se encuentra trabajando en un nuevo álbum de la mano del sello independiente MAGIA RECORD, el cual formó junto con otros productores de otros países.

Euforyah relató que su propuesta ha tenido buena aceptación dentro de todaslas plataformas digitales, las cuales dijo, representan una gran oportunidad para que nuevos talentos alternativos se den a conocer, en su caso, expresó "la verdad ha sido un recibimiento muy bueno, principalmente on line fue como fui creciendo un poco en mi canal, en mis redes sociales, estos últimos años si he recibido mucho apoyo".

Este artista lagunero enfatizó que gracias al internet, la industria de la música se transformó de forma definitiva, pues se trata de un canal que no solo acepta lo convencional o popular, más bien, rompe las barreras, y este espacio los talentos alternativos pueden bajar el telón para mostrar que sus conceptos también podrían valer la pena.

"Gracias al internet esta industria (la música) cambió para siempre. Nos da la oportunidad, a mucha gente, de mostrar algo diferente. Está muy padre que existan otras maneras de hacer las cosas".

Aparte de buscar el sonido ideal, Euforyah también llena libretas y libretas con letras de canciones que en su mayoría, dice, se centran en el sentimiento del amor y su caso contrario, el desamor. "Me gusta hablar de todo lo referente a cualquier sentimiento y aspectos de la vida. Me gusta hacer música melancólica".

Sobre su proceso creativo, mencionó que se toma mucho tiempo para analizar las cosas "una regla para mí es nunca intentar hacer lo mismo dos veces, gusta hacer cosas que en mis ojos que sean nuevas así que siempre intento, cuando hago una canción, lo dejo a la inspiración, de repente llega una melodía a mi cabeza y de ahí me basó para agregarle música o para agregarle más voces o tal vez escucho una canción en la radio y de ahí busco samples parecidos y así voy agregando música". Aclaró que este momento es variable, pero dejó claro es que es una persona perfeccionista que prefiere tardar en sacar un material que hacerlo sin el debido cuidado de todo lo que implica una producción musical. "Me gusta hacer las cosas a tiempo, con paz, siempre intentando hacer el bien y buscando un equilibrio".

En ese tenor comentó que actualmente está trabajando en varias maquetas e intentando concluir un álbum que ronda por su mente desde hace dos años.

Por último animó a quien lea esta entrevista a no dudar si algo les late en el pecho, pues está seguro que las propuestas alternativas, como la suya, eventualmente encontraran los oídos que las valoren.