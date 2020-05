Considera CTM positiva la reactivación en las minas en México

Como positivo y atinado calificó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la reactivación a partir del 17 de mayo de la minería en México, porque contribuirá de manera importante a la recuperación económica del país.

Las características de este tipo de industria garantizan su operación con el cuidado a la salud y evitando riesgos de contagio de COVID-19, Javier Villarreal Gámez, subsecretario del Trabajo del Comité Nacional de la CTM, quien indicó que la apertura de las minas se dará en etapas, iniciando en las entidades y comunidades libres de Coronavirus, y posteriormente el resto, aplicando medidas sanitarias de prevención de contagios y contención del virus.

En entrevista telefónica el representante obrero sostuvo a El Siglo Coahuila, que las mineras están preparadas para iniciar su reactivación operacional, especialmente porque manejan complejas actividades en áreas relacionadas con seguridad y en procesos difíciles de parar, como las de fundición de metales y lixiviación (obtención de minerales, en base a tratamientos químicos sobre rocas).

"En la etapa del COVID-19, en muchos países la minería se ha considerado como actividad esencial y no paró. Lo ideal es que en México no se hubiera suspendido, pero si esto ya sucedió, lo adecuado es que a reactivación fuera de inmediato. Si no se puede, lo mejor es que no pase del 17 de mayo; como informó el presidente", aseguró.

El también secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica CTM, destacó que la reactivación de la minería representará para los trabajadores la recuperación de ingresos adicionales por tiempo extra laborado e incluso en la obtención de utilidades.

"La industria minera se ha comportado de manera generosa, porque los trabajadores han obtenido un pago salarial base de cien por ciento en el periodo de inactividad, pero se recuperarán los ingresos adicionales, lo cual es una buena noticia para las familias", expuso.