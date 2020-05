Servidores de la Nación acusan hostigamiento en La Laguna de Durango

Servidores de la Nación denuncian hostigamiento laboral por parte de Lorenzo Blanco Lozano, delegado regional 02 de la Secretaría del Bienestar en La Laguna de Durango,quien tiene casi un mes que asumió el cargo.

Los inconformes denunciaron que desde su llegada, los vehículos oficiales son utilizados para otros fines mientras que a ellos los envían a realizar sus tareas en camión o en sus carros particulares. "Han ido hasta Parral, Chihuahua, cuando no podemos salir, además en el mes que tienen andan en borracheras, fiestas y convivios, los vehículos los usan para pachangas", aseguraron.

Además, señalaron que el delegado quiere mandar a cuatro titulares de programas sociales a trabajar a municipios como Guanaceví, San Pedro del Gallo, San Bernardo y Mapimí, sin viáticos y considerando que ellos tienen más de un año y medio desempeñándose en el cargo, además de que esto representaría cambiar de residencia y desestabilizar a sus familias.

Mencionaron que estos puestos serían ocupados por jóvenes sin experiencia y sin planes de trabajo y que además son originarios de Durango capital por lo que consideran que se está relegando a la gente de La Laguna que tiene vocación de servicio.

Las personas que se manifestaron la mañana de ayer miércoles en las oficinas regionales de la Secretaría del Bienestar son Juan de Dios Quiroz, coordinador del Programa del Adulto Mayor rural; Carlos Chico Vargas, coordinador del Programa La Escuela es Nuestra y Bancos del Bienestar; y Raúl Murga Muñoz, coordinador del Programa Apoyo del Bienestar de Niños y Niñas, hijos de madres trabajadoras.

Añadieron que han obtenido el primer lugar nacional en entregas de apoyos de diferentes programas sociales.

Mencionaron que están esperando una explicación por parte de Édgar Morales Garfias, delegado del Gobierno federal en el estado de Durango.

Ayer mismo, El Siglo de Torreón buscó a Lorenzo Blanco Lozano pero éste se negó a dar una entrevista, además de que su equipo de trabajo mencionó que estaba en una videoconferencia y después que tenía una salida urgente a la ciudad de Durango.

