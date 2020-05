Miley Cyrus se gana portada de importante revista

La cantante estadounidense Miley Cyrus se ha convertido en portada de una de las revistas especializadas en economía más importantes del mundo, debido al éxito de su programa de entrevistas Bright Minded, que realiza durante la cuarentena.

La actriz de 27 años aparece como portada en la revista estadounidense The Wall Journal. Cyrus, a través de su cuenta de Instagram, ha compartido fotografías que aparecen en la portada de la revista y además agrega: "Llevando el brillo a The Wall Journal".

Cyrus creó su propio espacio de entrevistas Bright Minded, a través de su cuenta de Instagram; el primer episodio fue con el médico estadounidense Daniel Amen. Hasta ahora cuenta con 20 episodios, en ellos han participado varias personalidades entre ellas Hailey Beiber, Emily Osment, Hilary Duff, Dua Lipa, Demi Lovato, Elizabeth Warren y Amy Schumer.

La cantante señaló a The Wall Journal cómo se siente al realizar la labor de entrevistadora: "Me encanta conectar con la gente. Cuando escuchas las historias de otra persona te das cuenta que todas tus piezas también encajan. Creo que eso es lo que he extrañado en mi vida, esas relaciones".

Además, reveló que para conseguir las entrevistas ha tenido que ser muy insistente hasta lograr que le respondan, ya que ha sido un poco complicado. "Soy muy insistente. Escribo a la persona por privado y si no me contesta le mando emoticones sonrientes durante 10 días hasta que se da por vencida".