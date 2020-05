DESCÚBRETE A TI MISMO, ACTUANDO

En nuestro día 25 de Vibremospositivo recordamos nuestro momento con nuestro amigo argentino, el reconocido actor Charly Issa, quien nos cuenta como a través de la actuación encontró el camino hacia el autoconocimiento. Como sabemos los actores, demuestran una habilidad enorme para interpretar personajes, esta habilidad de ponerse en los zapatos de los demás es lo que los hace más sensibles y empáticos.

Charly nos explica lo que hizo para poder conectarse con uno de sus papeles donde debía interpretar a un un padre que abandona a sus hijos, con el cual no conectaba porque él como persona no conecta con las personas que han pasado por esa situación. Y nos enseñó la técnica de la silla, que consiste en poner una silla frente a ti. Ahora imaginarte a la persona enfrente y establece un diálogo emocional con el otro, tienes que comenzar con algo directo, que necesite una respuesta que tu imaginación pueda generar emotivamente. Tú vas a interpretar los dos papeles y llegarás a un momento donde una de las respuestas, y la misma interpretación, te va a llevar a entender a la persona que esta sentada en la silla. Estos ejercicios también se practican mucho en psicología gestalt. Puedes usar esta técnica en cuarentena para divertirte y sobre todo, para aumentar tu empatía y no etiquetar y juzgar a los demás, o también para sanar alguna situación no resuelta con alguien que no esta aquí contigo. Y de esta forma también estarás aplicando el autoconocimiento, observa lo que comentas como te relaciones con tu personaje, que preguntas haces y que respuesta estas buscando. El beneficio de esto es que puedes parar en cuanto sientas que se esta volviendo muy emocional, y retomar después.

Agradecemos mucho a Charly, nos divertimos mucho con el interpretando personajes, y nos demostró como no hay cabida para el negativismo ni el aburrimiento en la cuarentena, hay un mundo de cosas que podemos explorar para autoconocernos.

Y recuerden que las personas a nuestro alrededor están para enseñarnos algo o son un reflejo de nosotros mismos. Antes de juzgar, pongámonos en los zapatos del otro y encontremos el regalo que nos quieren entregar.

