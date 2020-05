Preocupan retiros de dinero en Afores

Ante el incremento en los retiros parciales por desempleo que realizan los trabajadores en México con cuenta de Afore, ha aumentado la preocupación de que las administradoras enfrenten problemas de liquidez, dijo el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela.

"Desde el año pasado han venido creciendo los retiros por desempleo a tasas crecientes. Con las reglas actuales, estos retiros aún no se reflejan los efectos del COVID-19 y van a seguir aumentando. Esto está generando preocupación de que las Afore tengan problemas de liquidez", dijo el funcionario en su cuenta de twitter.

Cabe recordar que de enero a marzo pasado, los retiros parciales por desempleo que hacen los trabajadores con cuenta de Afore alcanzaron los 3 mil 537 millones de pesos, la cifra más alta para un mismo periodo en los registros de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Según las cifras del organismo, el monto que los trabajadores retiraron de su Afore ante la pérdida de empleo superó en 36.2%, lo registrado en el primer trimestre de 2019, cuando se dispusieron 2 mil 597 millones de pesos.

Inviable, propuesta del Partido Verde para que trabajadores hagan retiros de su Afore

En su cuenta de twitter, el funcionario comentó una propuesta del diputado del Partido Verde, Óscar Bautista, para que los trabajadores con cuenta de Afore tengan la posibilidad de retirar de su ahorro el equivalente a 10 salarios mínimos, esto es, 36 mil 966 mil pesos, para paliar los efectos económicos de la pandemia por COVID-19.

Al respecto, el presidente de la Consar dijo que una medida de ese tipo tendría severos efectos en los recursos de los trabajadores.

"Las Afore cuentan con algunos activos líquidos que pueden convertir en efectivo, pero requiere que los vendan por debajo de su valor de mercado. Esto generaría minusvalías en el ahorro de todos los trabajadores que se convertirían en pérdidas efectivas al retirarse", dijo.

Vela mencionó que esto implicaría meter en serios problemas de liquidez a las Afore ya que implicaría que cualquiera de los 66 millones de mexicanos pueda retirar esa cantidad de su cuenta individual.

"Para dar una idea de las consecuencias de esta medida, la Consar estima que un retiro de sólo 5 mil pesos por 4 millones de trabajadores del Sistema de Ahorro para el retiro (20 mil millones de pesos) agotaría por completo la liquidez de todas las Afore", dijo.

El funcionario detalló que si bien las Afore no pueden quebrar debido a que no están expuestas a retiros masivos como los bancos, con lo que no cuentan con cantidades de efectivo significativos para afrontar retiros masivos ya que los recursos están invertidos a largo plazo.