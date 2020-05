Sindicalizados de Simas laboran bajo protesta

Trabajadores sindicalizados del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón anunciaron que desde el miércoles laboran bajo protesta debido a que se han dado violaciones a las cláusulas contractuales donde se manifiesta que el organismo debe dotarlos de uniformes y calzado de seguridad dos veces por año, lo cual, no se ha dado. También aseguran que no se les ha brindado material de protección ante la problemática de salud por el coronavirus.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Abastecedora de Agua adherido a la CTM, Héctor Rodolfo de Anda Rodríguez, señaló que el Simas no les ha dotado de material de protección para escudarse de la pandemia por COVID-19, siendo que únicamente se les otorgó dos cubrebocas lavables a cada uno.

Recalcó que a pesar de no contar con protección, el sindicato continúa laborando, inclusive con personal que cuenta con comorbilidades que los hace vulnerables ante el COVID-19. Únicamente algunos elementos con más de 60 años fueron quienes decidieron tomar la cuarentena.

Dijo que son 439 los integrantes de este sindicato, de los cuales menos del 10 por ciento son quienes se fueron a resguardar en casa, y otros 100 son quienes cuentan con condiciones de salud con las cuales podría ponerse en riesgo su vida si contrajeran coronavirus, pero decidieron seguir laborando para poder obtener su pago completo.

"Únicamente nos dieron dos cubrebocas lavables a cada uno y nos ponen gel antibacterial, pero no nos dieron ni caretas ni guantes, el 90 por ciento del personal estamos trabajando", dijo.

Por otra parte, Rodolfo de Anda precisó que desde el pasado 15 de abril les debieron haber entregado sus uniformes nuevos, por lo que han buscado el diálogo con los directivos de la paramunicipal sin embargo no se ha establecido ningún contacto y solo les han señalado que no hay dinero.

Indicó que con dicha negativa se está dando incumplimiento a la cláusula número 86 del contrato colectivo vigente, lo cual justifica un paro de labores para de esa manera exigir que que se cumpla, pero recalcó que refieren no hacerlo para no afectar a la ciudadanía, por lo que decidieron continuar con sus actividades, aunque bajo protesta hasta que no exista una solución.

"Nos dicen que no hay dinero, lo cual nos parece incongruente porque vemos que se sigue contratando gente externa al sindicato para hacer trabajos que nosotros podemos hacer, como reparación de colectores, líneas de drenaje, conexiones, entre otros, y para lo cual contratan cuadrillas donde se paga dinero, por lo que nos digan que no hay flujo de efectivo no nos parece lógico", manifestó De Anda Rodríguez.

Quejas

