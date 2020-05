Pentagón Jr. sin temor de enfrentar a L.A. Park

Lejos de tratarse de un duelo inédito sobre el cuadrilátero, el choque que sostendrán este sábado Pentagón Jr. y L.A Park, en busca del pase a la final del torneo "Lucha Fighter", será un episodio más de una rivalidad que creció en el territorio independiente de Estados Unidos, advirtió el llamado "Cero Miedo".

"Estoy emocionado, siempre he dicho que L.A Park es un rival de cuidado, pero ha llegado el momento de demostrar que lo de hoy es el "Cero Miedo", es un "dreammatch" y estoy listo para enfrentarlo", compartió el enmascarado.

Eso sí, tampoco puede confiarse ante un enemigo del calibre del huesudo. "Es un hombre muy entregado en cada una de sus luchas, lo he enfrentado en México y Estados Unidos y tengo la estrategia para derrotarlo, ahora como parte de los "Ingobernables" ha hecho gala de sus marrullerías, pero ahora va a estar solo".

En realidad, vencerlo sería un honor, ya que en el fondo, le guarda cierta admiración. "Quisiera llegar a su edad al nivel de lucha que él hace y transmite, está compitiendo con todo tipo de luchadores, le admiro la entrega y no le importa dónde es la lucha, siempre se entrega".

Y por esa razón, no puede dejar espacio a la suerte. "Cada vez lo conozco más, hemos luchado en todos los terrenos y me preparo mentalmente para innovar y salir con la victoria. Tenemos una rivalidad en el ámbito independiente, cuando llegó a Triple A se enfocó en otros rivales, pero llevamos dos años enfrentándonos".

A Pentagón no le agrada hablar mucho del futuro, pero al cuestionarlo sobre quién le gustaría como rival para definir al ganador del torneo, señaló. "Los dos (Psycho Clown y Chessman) son grandes atletas, no tengo un favorito y el que me toque voy a estar preparado. Llegué a este torneo con corazón, pasión y determinación, así voy a enfrentar los combate que restan. Todos estamos preparados para este tipo de retos".

Pese a que la pandemia provocada por el coronavirus ha complicado todo y prepararse no es sencillo, él no ha dejado de entrenar, "es cierto que esta contingencia ha mermado algunas cosas, pero este encierro me ha servido, estamos comiendo, durmiendo y entrenando fuerte. Mi estilo siempre ha sido el mismo, lo hago con pasión y aunque no haya público en la arena, hay mucha gente que está viendo el evento en sus casas, a ellos les dedico este torneo, en agradecimiento por no abandonar a la lucha libre".