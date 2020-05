Alexander Acha pide tener fe en Dios para vencer al COVID-19

Para el cantante Alexander Acha, es importante tener fe en dios y en los hombres en estos momentos en los que el mundo se ha visto azotado por el COVID-19. En distintas etapas de su carrera, el cantautor y excrítico de "La Voz Azteca" ha hablado de su fe.

"Hay muchas maneras de percibir a Dios, algunos creen que solo es un espectador, otros creen que es una fuerza cósmica, pero lo que yo pienso es que Dios es padre, es el que nos ama, nos ayuda, nos acompaña, y si no nos libra del sufrimiento en la tierra sí nos acompaña y nos sostiene. Te lo voy a poner en una analogía, creo que Dios es el que nos da las espadas y nosotros vamos a la batalla, no nos libra de la batalla pero nos da las armas", dijo a EL UNIVERSAL.

El compositor de canciones como "Te amo" aseguró que desde su perspectiva, la vida es un regalo, y hay que mantener a esperanza y perseverancia con humildad.

"La esperanza no se reduce a si nos curamos o no del coronavirus, porque si no, toda la gente que murió a causa del virus y que tuvo esperanza fueron engañados, yo no lo veo así, creo que la esperanza es que al final estamos en manos de Dios y si nos vamos o nos quedamos también estamos en manos de Dios".

Consciente de que muchas familias están padeciendo durante esta pandemia, escribió la canción "Seguimos de Pie", y decidió unirse a Un Kilo de Ayuda para ayudar a los más necesitados. Todos los ingresos generados por la reproducción de la canción o el video serán donados, así como las regalías del autor.

"En la canción hay un tono de esperanza, de perseverancia, de fortaleza, y es que pienso que esto va a pasar, que lo vamos a superar, que la vida va a seguir, que habrá lecciones que aprenderemos, como ahorrar, no dar por sentado que el día de mañana vas a estar vivo. Creo que todo esto puede ayudar a que el ser humano se supere a sí mismo".

Emmanuel, Mijares, Pandora, Mario Sandoval, Ana Bárbara, Paty Cantú, María León, patricio Borghetti y Odalys Ramírez, así como Pablo Montero, Edith Márquez y muchos otros artistas, desde sus casas, se sumaron cantando fragmentos de la canción que ya está disponible en el canal de YouTube de Un Kilo de Ayuda.

La organización se unió a este proyecto con una campaña para dar paquetes de alimentos a través de donativos en Moneypool, con una entrega periódica y sostenida de despensas en Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Sinaloa y Yucatán, con un paquete de 250 pesos que incluye frijoles, lentejas, avena, etc.