Aprueba Senado de EUA nombramiento de jefe de Contrainteligencia

El Senado de Estados Unidos aprobó hoy oficialmente el nombramiento de William Evanina como jefe de Contrainteligencia del país, después de aproximadamente dos años de mantener en espera este proceso.

La votación en la Cámara Alta tuvo lugar luego de que el senador Chuck Grassley eliminara el freno que puso en el año 2018, cuando se consultó sobre el nombramiento de Evanina.

Grassley mantuvo este freno porque solicitó documentación sobre la posible participación de Evanina en la campaña de Trump y la posible negociación con Moscú, pero este lunes anunció que obtuvo la información solicitada al Fiscal General y al Director Nacional de Inteligencia, que le pareció satisfactoria, según dio a conocer The Washington Examiner.

Evanina, antiguo agente especial del FBI, ya trabajaba como jefe de Contrainteligencia a pesar de no recibir la confirmación del Congreso en su momento. La oficina no trabajaba del todo en su forma regular y no fue hasta febrero de 2020 que presentó un plan de contrainteligencia al Congreso en una sesión confidencial, informó Politico.

Después de que Grassley eliminara el freno, la comisión de Inteligencia votó de forma unánime a favor de este nombramiento pendiente, lo que terminó con el limbo que detenía algunas de sus posibles acciones.